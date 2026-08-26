Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 25 de agosto de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el martes 25 de agosto.

Resultados loterías: sorteos del 25 de agosto | Foto: referencial

Se va terminando el mes de agosto y los juegos de azar no paran de dar de que hablar. Un nuevo día de sorteos se dio en este martes 25 de agosto para las principales loterías y chances del territorio colombiano. Todo los amantes de estas dinámicas esperan con ansias ser uno de los grandes ganadores. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Lotería de Cruz Roja

Serie: 112

112 Número ganador: 4939

4939 Premio mayor: 7.000 millones de pesos.

Lotería del Huila

Serie: 168

168 Número ganador: 7401

7401 Premio mayor: 2.000 millones de pesos.

Resultados de los chances hoy, 25 de agosto de 2026

Dorado: Mañana 1880 – La 5ta 1 – Tarde 4772 – La 5ta 6

Mañana 1880 – La 5ta 1 – Tarde 4772 – La 5ta 6 Culona: Día 6463 – Noche 3926

Día 6463 – Noche 3926 Astro Sol: 0779 – Signo Escorpión

0779 – Signo Escorpión Astro Luna: 3515 – Signo Capricornio

3515 – Signo Capricornio Pijao de Oro: 2785 – La 5ta 6

2785 – La 5ta 6 Paisita: Día 9483 – La 5ta 9 – Noche 2263 – Zorro

Día 9483 – La 5ta 9 – Noche 2263 – Zorro Chontico: Día 9529 – La 5ta 5 – Noche 7368 – La 5ta 8

Día 9529 – La 5ta 5 – Noche 7368 – La 5ta 8 Cafeterito: Tarde 9962 – La 5ta 3 – Noche 6605 – La 5ta 9

Tarde 9962 – La 5ta 3 – Noche 6605 – La 5ta 9 Sinuano: Día 8822 – La 5ta 1 – Noche 0321 – La 5ta 7

Día 8822 – La 5ta 1 – Noche 0321 – La 5ta 7 Cash Three: Día 755 – Noche 299

Día 755 – Noche 299 Play Four: Día 5582 – Noche 3095

Día 5582 – Noche 3095 Samán: Día 7771

Día 7771 Caribeña: Día 9680 – La 5ta 8 – Noche 3945 – La 5ta 7

Día 9680 – La 5ta 8 – Noche 3945 – La 5ta 7 Motilón: Tarde 7828 – La 5ta 2 – Noche 9610 – La 5ta 9

Tarde 7828 – La 5ta 2 – Noche 9610 – La 5ta 9 Fantástica: Día 8111 – La 5ta 6 – Noche 8893 – La 5ta 3

Día 8111 – La 5ta 6 – Noche 8893 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 7277 – La 5ta 7 – Tarde 5284 – La 5ta 8

Día 7277 – La 5ta 7 – Tarde 5284 – La 5ta 8 Evening: 0981

Te puede interesar: