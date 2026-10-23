Resultado de MiLoto hoy, 22 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganadores del MiLoto para el sorteo del jueves 22 de octubre.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Nuevo día y nuevo sorteo para las chances y loterías en el territorio colombiano. Uno de los juegos de azar más predilectos de los ‘cafeteros’ es el MiLoto. Una dinámica que justamente tiene en vilo a sus participantes para saber si hay o no un feliz ganador de su premio acumulado. Consulte en Claro Sports con todos los detalles.

Resultado del MiLoto de este jueves, 22 de octubre de 2026

Números ganadores: 15 – 16 – 18 – 28 – 37.

15 – 16 – 18 – 28 – 37. Nuevo acumulado: $200 millones de pesos.

Resultado MiLoto 22 de octubre | baloto.com

Así puede jugar al MiLoto

Este juego ofrece una dinámica interactiva y atractiva basada en la selección de cinco números entre el 1 y el 39. Los usuarios acceden a una escala de premios que incrementa su valor a partir de dos aciertos logrados. La coincidencia exacta de la combinación elegida otorga el pozo acumulado correspondiente a esa jornada. Además, si no se registra un ganador del premio mayor, el monto acumulado crece continuamente para el siguiente sorteo.

Premios del MiLoto: así se pueden reclamar

El proceso para realizar el cobro de un premio está sujeto al monto total obtenido por el usuario.Los importes menores pueden redimirse de forma directa en cualquiera de los puntos de venta autorizados. No obstante, se sugiere verificar previamente los límites máximos de entrega en cada establecimiento. Si el valor supera dicho tope, será necesario presentar una documentación específica y gestionar el cobro directamente en una oficina principal autorizada.

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