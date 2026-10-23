Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 22 de octubre de 2026
Dos sorteos principales pusieron a prueba la suerte del jueves con la oferta de enormes premios mayores y variedad de secos.
La semana sigue avanzando con la programación habitual de los juegos de azar en Colombia. Dentro de la variedad de opciones que el público tiene para escoger, los días jueves tienen como atractivo los sorteos de dos loterías principales, cuyos enormes premios mayores son el mayor atractivo y los secos animan a esperar un golpe de suerte. Además, el abanico de chances habituales siempre deja ganadores en todo el país.
Lotería de Bogotá
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Lotería de Quindío
Resultados de chances
- Dorado Noche: 7089-1
- Astro Luna: 9520 – Capricornio
- Caribeña Noche: 4706-1
- Sinuano Noche: 0238-6
- Pick 4: 8338
- Pick 3: 574
- Cafeterito Noche: 0996-1
- Súper Chontico Noche: 5838-2
- Motilón Noche: 8376-7
- Fantástica Noche: 0713-4
- Culona Noche: 3661
- Chontico Noche: 3588-5
- Paisita Noche: 7660
Gané un premio de Lotería: ¿cómo cobro?
Cada procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que las compañías pueden tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.
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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.