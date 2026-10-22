Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 21 de octubre de 2026

En Claro Sports pueden informarse de todos los números ganados del Baloto y Baloto Revancha para el miércoles 21 de octubre.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Entre tantos juegos de azar en Colombia, el pública ha posicionado al Baloto y Baloto Revancha como una de las loterías más importantes del país. Este miércoles 21 de octubre se llevó a cabo un nuevo sorteo. Es por eso que, en Claro Sports, les contamos todos los detalles al respecto.

Resultados del Baloto hoy, 21 de octubre de 2026

Números ganadores: 04 – 06 – 28 – 30 – 38 – 16.

04 – 06 – 28 – 30 – 38 – Nuevo acumulado: $16.800 millones de pesos.

Resultado Baloto 21 de octubre | baloto.com

Resultados del Revancha hoy, 21 de octubre de 2026

Números ganadores: 01 – 19 – 21 – 24 – 35 – 14.

01 – 19 – 21 – 24 – 35 – Nuevo acumulado: $3.800 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 21 de octubre | baloto.com

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para jugar este sorte, solo debe elegir cinco números del 1 al 45 y una superbalota del 1 al 16. Entre más números logre acertar, más dinero ganará en el sorteo. Si le atina a todas las cifras, se llevará el gran premio mayor acumulado, el cual crece continuamente hasta que alguien lo gane. Además, tiene la opción de pagar un valor adicional para participar también en Revancha y duplicar tus oportunidades con los mismos números.

Dónde comprar tiquetes de Baloto?

La compra del tiquete de Baloto se puede realizar en diversos establecimientos autorizados, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén debidamente identificadas con el logotipo del juego. Asimismo, el sistema permite registrarse en la plataforma en línea para realizar el pronóstico de forma digital.

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