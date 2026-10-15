¿Merece Jhon Jáder Durán una segunda oportunidad en la Selección Colombia?

Todo parece indicar que el director técnico de la ‘Tricolor’ Néstor Lorenzo estaba presente viendo el Benfica vs Celtic en Portugal.

Jhon Jáder Duran con Colombia/ Vizzor Image.

Jhon Jáder Durán vivió una jornada de ensueño este jueves 15 de octubre, en el marco de la segunda fecha de la UEFA Europa League 2026/27, en medio de la goleada 4-1 del Benfica sobre el Celtic. El delantero colombiano se reportó con 2 anotaciones en la victoria de ‘Las Águilas’ en uno de los torneos de clubes más importantes del ‘Viejo Continente’.

El delantero de 22 años para FlashScore fue el mejor futbolista en el gramado del Estádio da Luz. Registró un 9.0 de puntuación con 2 goles, 5 disparos totales, 2 disparos a portería, 3 disparos desviados, 5 tiros dentro del área, 2 tiros de cabeza, 9 toques en el área de oposición, sufrió 2 faltas, el 67% de los pases precisos en el último tercio y el 75% de los pases precisos con 6/8.

En esta nueva temporada, Durán también está viviendo un nuevo renacer, el delantero ya completa 14 partidos, 4 goles, 2 amarillas y de lo más importante 0 tarjetas rojas, además de 407 minutos en la Primeira Liga de Portugal, clasificatorias y fase Liga de la UEFA Europa League y en la que espera seguir con buena disciplina mejorando sus números.

Pone a pensar a Lorenzo…

Después de haber sido un ‘trotamundos’ en la campaña 2025/26 al jugar en Fenerbahce de Turquía y Zenit de Rusia en 12 meses, ha venido ‘sacando la cabeza’ y mejorando. En dicha temporada registró solamente 30 juegos, 7 goles, 3 asistencias, 7 amarillas, 1 expulsión y 1.451 minutos.

Dicho esto, una de los interrogantes que surgen en las últimas horas es: ¿Merece Jhon Jáder una segunda oportunidad en la Selección Colombia? teniendo en cuenta que el delantero no juega desde junio 6 del 2025, cuando la ‘Tricolor’ se midió ante Perú en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, ue titular y jugó solamente 45 minutos, pero después se murmuraron problemas de camerino incluidos golpes.

MÁS INFORMACIÓN: Benfica golea al Celtic con doblete de Jhon Durán y mantiene el paso perfecto en la Europa League

Según periodistas de ESPN, el director técnico Néstor Lorenzo se encontraba este miércoles viendo el partido entre Benfica y Celtic por Europa League. Al timonel de la Selección Colombia seguramente le quedó la duda que en estos momentos los hinchas y periodismo colombiano se hace. Recordando que la Selección se medirá ante su similar de Chile en doble enfrentamiento en la fecha FIFA de noviembre: el 13 en Cali y el 17 en Santiago.

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