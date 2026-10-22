Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 21 de octubre de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 21 de octubre.
Las loterías y chances colombianas se tomaron el miércoles 21 de octubre. Los juegos de azar no dan tregua y nuevamente tiene a todos sus participantes en vilo de saber si son o no unos de los grandes ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles sobre los sorteos.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4871
- Serie: 258
- Número ganador: 8084
- Premio mayor: $9.000 pesos colombianos
Lotería de Meta
- Sorteo: 3321
- Serie: 108
- Número ganador: 1847
- Premio mayor: $1.800 pesos colombianos
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4978
- Serie: 288
- Número ganador: 2624
- Premio mayor: $3.000 pesos colombianos
MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 20 de octubre de 2026
Resultados de chances, hoy 21 de octubre
- Dorado: Mañana 9316 – La 5ta 9 – Tarde 2731 – La 5ta 1 – Noche 7153 – La 5ta 2
- Culona: Día 9328 – Noche 2203
- Astro Sol: 9488 – Signo Tauro
- Astro Luna: 0808 – Signo Cáncer
- Pijao de Oro: 5833 – La 5ta 6
- Paisita: Día 6234 – La 5ta 8 – Noche 6877 – Tigre
- Chontico: Día 0542 – La 5ta 7 – Noche 2676 – La 5ta 3
- Cafeterito: Tarde 9880 – La 5ta 8 – Noche 8206 – La 5ta 1
- Sinuano: Día 4625 – La 5ta 9 – Noche 8995 – La 5ta 6
- Cash Three: Día 755 – Noche 208
- Play Four: Día 6970 – Noche 7424
- Samán: Día 3651
- Caribeña: Día 3648 – La 5ta 5 – Noche 8661 – La 5ta 5
- Motilón: Tarde 5014 – La 5ta 7 – Noche 5852 – La 5ta 0
- Fantástica: Día 0405 – La 5ta 8 – Noche 6463 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 8140 – La 5ta 9 – Tarde 4904 – La 5ta 6
- Evening: 2418
- Win 4: 8606
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