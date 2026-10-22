Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 21 de octubre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 21 de octubre.

Estas fueron las balotas que hicieron de las suyas.
Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Las loterías y chances colombianas se tomaron el miércoles 21 de octubre. Los juegos de azar no dan tregua y nuevamente tiene a todos sus participantes en vilo de saber si son o no unos de los grandes ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles sobre los sorteos.

Lotería del Valle

  • Sorteo: 4871
  • Serie: 258
  • Número ganador: 8084 
  • Premio mayor: $9.000 pesos colombianos

Lotería de Meta

  • Sorteo: 3321
  • Serie: 108
  • Número ganador: 1847 
  • Premio mayor: $1.800 pesos colombianos

Lotería de Manizales

  • Sorteo: 4978
  • Serie: 288
  • Número ganador: 2624 
  • Premio mayor: $3.000 pesos colombianos

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 20 de octubre de 2026

Resultados de chances, hoy 21 de octubre

  • Dorado: Mañana 9316 – La 5ta 9 – Tarde 2731 – La 5ta 1 – Noche 7153 – La 5ta 2
  • Culona: Día 9328 – Noche 2203
  • Astro Sol: 9488 – Signo Tauro
  • Astro Luna: 0808 – Signo Cáncer
  • Pijao de Oro: 5833 – La 5ta 6
  • Paisita: Día 6234 – La 5ta 8 – Noche 6877 – Tigre
  • Chontico: Día 0542 – La 5ta 7 – Noche 2676 – La 5ta 3
  • Cafeterito: Tarde 9880 – La 5ta 8 – Noche 8206 – La 5ta 1
  • Sinuano: Día 4625 – La 5ta 9 – Noche 8995 – La 5ta 6
  • Cash Three: Día 755 – Noche 208
  • Play Four: Día 6970 – Noche 7424
  • Samán: Día 3651
  • Caribeña: Día 3648 – La 5ta 5 – Noche 8661 – La 5ta 5
  • Motilón: Tarde 5014 – La 5ta 7 – Noche 5852 – La 5ta 0
  • Fantástica: Día 0405 – La 5ta 8 – Noche 6463 – La 5ta 6
  • Antioqueñita: Día 8140 – La 5ta 9 – Tarde 4904 – La 5ta 6
  • Evening: 2418
  • Win 4: 8606

MÁS INFORMACIÓN: ¿Puede el FPC jugarse fuera de Colombia por las polémicas en los estadios? Ya hay antecedentes

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