Resultados de loterías de Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 21 de octubre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el miércoles 21 de octubre.

Resultados de las loterías anoche en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Las loterías y chances colombianas se tomaron el miércoles 21 de octubre. Los juegos de azar no dan tregua y nuevamente tiene a todos sus participantes en vilo de saber si son o no unos de los grandes ganadores de un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles sobre los sorteos.

Lotería del Valle

Sorteo: 4871

4871 Serie: 258

258 Número ganador: 8084

8084 Premio mayor: $9.000 pesos colombianos

Sorteo: 3321

3321 Serie: 108

108 Número ganador: 1847

1847 Premio mayor: $1.800 pesos colombianos

Lotería de Manizales

Sorteo: 4978

4978 Serie: 288

288 Número ganador: 2624

2624 Premio mayor: $3.000 pesos colombianos

Resultados de chances, hoy 21 de octubre

Dorado: Mañana 9316 – La 5ta 9 – Tarde 2731 – La 5ta 1 – Noche 7153 – La 5ta 2

Mañana 9316 – La 5ta 9 – Tarde 2731 – La 5ta 1 – Noche 7153 – La 5ta 2 Culona: Día 9328 – Noche 2203

Día 9328 – Noche 2203 Astro Sol: 9488 – Signo Tauro

9488 – Signo Tauro Astro Luna: 0808 – Signo Cáncer

0808 – Signo Cáncer Pijao de Oro : 5833 – La 5ta 6

: 5833 – La 5ta 6 Paisita: Día 6234 – La 5ta 8 – Noche 6877 – Tigre

Día 6234 – La 5ta 8 – Noche 6877 – Tigre Chontico: Día 0542 – La 5ta 7 – Noche 2676 – La 5ta 3

Día 0542 – La 5ta 7 – Noche 2676 – La 5ta 3 Cafeterito: Tarde 9880 – La 5ta 8 – Noche 8206 – La 5ta 1

Tarde 9880 – La 5ta 8 – Noche 8206 – La 5ta 1 Sinuano: Día 4625 – La 5ta 9 – Noche 8995 – La 5ta 6

Día 4625 – La 5ta 9 – Noche 8995 – La 5ta 6 Cash Three: Día 755 – Noche 208

Día 755 – Noche 208 Play Four: Día 6970 – Noche 7424

Día 6970 – Noche 7424 Samán: Día 3651

Día 3651 Caribeña: Día 3648 – La 5ta 5 – Noche 8661 – La 5ta 5

Día 3648 – La 5ta 5 – Noche 8661 – La 5ta 5 Motilón: Tarde 5014 – La 5ta 7 – Noche 5852 – La 5ta 0

Tarde 5014 – La 5ta 7 – Noche 5852 – La 5ta 0 Fantástica: Día 0405 – La 5ta 8 – Noche 6463 – La 5ta 6

Día 0405 – La 5ta 8 – Noche 6463 – La 5ta 6 Antioqueñita: Día 8140 – La 5ta 9 – Tarde 4904 – La 5ta 6

Día 8140 – La 5ta 9 – Tarde 4904 – La 5ta 6 Evening: 2418

2418 Win 4: 8606

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