Manchester United vs Aston Villa en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30
No te pierdas todos los detalles del juego desde Old Trafford. Sigue el resumen, estadísticas y alineaciones al momento
¿A qué hora inicia el Manchester United vs Aston Villa hoy 15 de marzo de 2026?
El Manchester United vs Aston Villa, correspondiente a la jornada 30 de la Premier League 2025-26, dará inicio en punto de las 8:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se celebrará en Old Trafford, casa de los Red Devils.
Alineaciones del Manchester United vs Aston Villa para la jornada 30, al momento
Manchester United.- Lammens; Dalot, Leny Yoro, Maguire, Luke Shaw; Casemiro, Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; y Mbeumo.
Aston Villa.- Dibu Martínez, Bogarde, Konsa, Mings, Digne, Barkley, Onana, Buendía, McGinn, Roger y Watkins.
¿Dónde ver el Manchester United vs Aston Villa en vivo? Canales de TV y streaming online
Manchester United vs Aston Villa se podrá seguir en vivo y en directo en México a través de la señal de HBO Max. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.