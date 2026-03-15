Bobby Moore: el capitán de la selección de Inglaterra que ganó el Mundial en 1966

Bobby Moore dio dos asistencias en la victoria de Inglaterra ante Alemania en la final de la Copa del Mundo de 1966 en el Estadio de Wembley

Bobby Moore es uno de los 100 nombres más interesantes de la historia de los mundiales. Su juego enamoró a todo aquel que lo vio pisar una cancha; su garra llevó a Pele a catalogarlo como el mejor defensa que enfrentó; y su entrega lo inmortalizó en un recinto legendario como Wembley Stadium.

A nivel de clubes brilló con el West Ham United FC. Ser considerado como el mejor jugador que haya vestido el uniforme de la institución y tener su número retirado habla del legado que construyó, pero esos logros no están cerca de lo que consiguió en 1966 representando a su país.

El oriundo de Londres guió a su selección a la cima del planeta. Ante su gente se creció, pero esa copa no estaría en su palmarés sin su aventura por Chile cuatro años antes.

Mundial de Chile 1962

La entonces promesa de 21 años de edad se ganó su llamado a la selección nacional en la gira final de cara a la Copa del Mundo, y su debut como internacional llegó en el último amistoso previo al arranque del torneo.

Esa actuación le valió para ser titular durante toda la participación de los de la rosa, hasta que el eventual campeón Brasil llegó para eliminarlos en cuartos de final con marcador de 3-1.

Mundial de Inglaterra 1966

Para la siguiente edición Moore y compañía sabían que era todo o nada. Ya con el gafete de capitán, la responsabilidad de toda una nación recaía en sus hombros. Inglaterra arrasó en suelo propio y, tras empatar a cero con Uruguay en el duelo inaugural, venció a México y Francia 2-1 para superar la fase de grupos. En cuartos de final le pegó 1-0 a Argentina; y en semifinales salió avante 2-1 ante la Portugal de Eusebio para instalarse en la final contra Alemania Occidental, que tenía en Franz Beckenbauer a su máxima figura.

En el duelo por el título, Bobby Moore se vistió de héroe y con par de asistencias guió a los suyos a la gloria eterna en un juego para la historia que se definió en tiempos extra.

Bobby Moore es el jugador 88 de la historia de los Mundiales | Claro Sports

Mundial de México 1970

Pero el destino no les sonreiría de la misma manera en México 70: los teutones cobraron revancha eliminándolos en la prórroga de los cuartos de final.

La historia de Bobby Moore en mundiales es digna del recuerdo. 14 partidos, 100% de minutos jugados, dos asistencias y una copa. Su legado va más allá de lo que hizo con Inglaterra, pero representando a su país se cimentó como uno de los mejores defensas de todos los tiempos.

La máxima hazaña de los tres leones la lograron de la mano de un Bobby Moore que sigue viviendo en los recuerdos de toda una nación. La vida le jugó una mala pasada y el mítico dorsal 6 falleció en 1993 a los 51 años de edad; sin embargo, su fútbol y carisma siguen haciendo sonreír a más de uno

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Cuando faltan 88 días para el arranque del Mundial 2026, presentamos a Bobby Moore como parte de nuestro conteo Claro Sports de los 100 mejores futbolistas en la historia de las Copas del Mundo de todos los tiempos.

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