Crystal Palace vs Leeds, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30
Siga las emociones de este duelo en la tanda dominical de partidos de la Premier League en Inglaterra.
¿A qué hora inicia el Crystal Palace vs Leeds hoy, 15 de marzo de 2026?
Este duelo, a disputarse en el Selhurst Park de Londres, iniciará a partir de las 14:00 horas locales. Agéndese en su respectivo país para seguir el cotejo.
- México: 8:00 horas.
- Colombia: 9:00 horas.
- Argentina: 11:00 horas.
- Estados Unidos: 10:00 (ET), 9:00 (CT) y 07:00 (PT).
Alineaciones del Crystal Palace vs Leeds para la jornada 28, al momento
Así forma el Crystal Palace: Walter Benítez; Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Brennan Johnson, Will Hughes, Jéfferson Lerma, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Evann Guessand y Jorgen Strand Larsen. DT: Oliver Glasner.
Así forma el Leeds: Karl Darlow; Joe Rodon, Jaka Bijol, Pascal Strujik; James Justin, Anton Stach, Ethan Ampadu, Gabriel Gudmundsson; Brenden Aaronson, Lukas Nmecha y y Dominic Calvert-Lewin. DT: Daniel Farke.
¿Dónde ver el Crystal Palace vs Leeds en vivo? Canales de TV y streaming online
Estas son las señales disponibles:
- México: FOX One.
- Sudamérica: Disney+.
- Estados Unidos: Peacock.