Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 16 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Resultados del Baloto y Revancha en Colombia.
Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

La actividad del azar no se detiene. En este caso, se disputó un nuevo sorteo de Baloto y Baloto Revancha el pasado lunes 16 de marzo de 2026. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los últimos resultados.

Resultados de Baloto hoy, 16 de marzo

  • Números ganadores: 05 – 11 – 15 – 24 – 35 – 03
  • Nuevo acumulado: $27.600 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 16 de marzo

  • Números ganadores: 12 – 18 – 19 – 21 – 42 – 08
  • Nuevo acumulado: $18.300 millones de pesos.
Baloto 16 de marzo
Baloto el 16 de marzo

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Tanto Baloto, como su modalidad de Revancha, tiene como meta escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una superbalota que va entre 1 y 16. Es importante saber que, con Revancha, usted le apuesta a la posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Se podrá llevar ciertos montos de dinero, todo dependiendo de la cantidad de aciertos.

Hay dos vías. Usted puede escoger los números a jugar, o en su defecto, desde lo automático, el sistema le arrojará automáticamente las cifras.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

Para participar en el juego, hay puntos disponibles en diversos tipos de comercio, tales como tiendas de barrio, oficinas de trámites, supermercados y almacenes de cadena. Los establecimientos se identifican con el logotipo de Baloto en la entrada, o de lo contrario, se podrá registrar en el sitio web y jugarlo con un pago en línea.

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