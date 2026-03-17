Pronósticos, predicciones, momios y formaciones de Alajuelense vs LA FC

El equipo visitante es amplio favorito.

La Liga Deportiva Alajuelense no es favorita. (LDA Facebook)

Este martes 17 de marzo el equipo de Alajuelense recibe en su estadio a su similar de Los Angeles FC, en partido válido por los octavos de final -vuelta- de la Copa de Campeones de la Concacaf. Tras la igualdad 1-1 en Estados Unidos, el equipo local llega a este partido con cierta ventaja dado que al haber marcado como visitante, podría incluso clasificarse con el empate sin goles, mientras que a la visita solo le sirve ganar o bien igualar por dos o más goles.

El caso es que si bien el equipo ‘manudo’ logró un importante empate, no jugó de la mejor manera y se vio superado en varias facetas del juego. La falta de eficacia de los rivales conllevó a que todo finalice en empate y es por eso que Alajuelense sabe que deberá dar un plus más si pretende sortear esta serie, ya que Los Angeles juega realmente bien y tiene con qué llevarse la clasificación.

Pronósticos y cuotas de Alajuelense vs LAFC

De acuerdo a las principales casas de pronósticos, el equipo de la MLS es el gran favorito a quedarse con la victoria en los 90 minutos. Que gana se paga alrededor de entre $1.50 y $1.70, mientras que la igualdad ronda los $4.25 y la victoria del equipo local está en $5.75. Cuotas realmente sorprendentes ya que había un favoritismo por los manudos pero la realidad marca otra cosa.

Concachampions 2026: alineaciones probables del Alajuelense vs LAFC en la vuelta

Ni Alajuelense ni Los Angeles FC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Se estima que Machillo Ramírez y Marc Dos Santos no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Washington Ortega; Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Aarón Salazar; Creichel Pérez, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega; Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Aarón Salazar; Creichel Pérez, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nikosi Tafari, Ryan Hollingshead; Mathieu Choiniere, Mark Delgado; Timothy Tillman, Amin Boudri, Denis Bouanga; y Heung-Min Son. DT: Marc Dos Santos.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs LAFC en Concachampions

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Alajuelense y Los Angeles FC:

11 de marzo de 2026 | Los Angeles FC 1-1 Alajuelense | Octavos de Final Concachampions 2026

| Octavos de Final Concachampions 2026 15 de marzo de 2023 | Los Angeles FC 1-2 Alajuelense | Octavos de Final Concachampions 2023

| Octavos de Final Concachampions 2023 10 de marzo de 2023 | Alajuelense 0-3 Los Angeles FC | Octavos de Final Concachampions 2023

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