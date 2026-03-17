¡MiLoto cae por primera vez en Envigado! Deja un ganador de 250 millones de pesos

Consulte los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, registrado este lunes 16 de marzo de 2026.

MiLoto tiene un nuevo ganador

Hay un nuevo millonario en Colombia. El famoso premio de MiLoto, uno de los más anhelados del país, logró cambiarle la vida a un antioqueño. Desde la modalidad automática, dio en el clavo con los números del tiquete gracias a su obtención en un punto de venta de la red aliada de Gana.

En total se repartieron más de $340 millones de pesos el último sorteo, involucrando a más de 13.000 ganadores. Ahora bien, el nuevo millonario tendrá la labor de comunicarse con la Fiduciaria de Occidente y consultar todos los pasos para reclamar el premio en la web de Baloto.

Se trata de la primera vez que MiLoto cae en Envigado, pero es la décima oportunidad que logra caer en Antioquia desde que se lanzó el juego. Tras el juego de azar, van más de $45.000 millones de pesos en premios, así como más de $19.660 millones contribuidos al sistema de salud del país.

Resultado de MiLoto este 16 de marzo

Números ganadores: 02 – 03 – 05 – 07 – 31

02 – 03 – 05 – 07 – 31 Nuevo acumulado: $120 millones de pesos.

MiLoto el 16 de marzo

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla. Usted escoge cinco números entre 1 y 39 para realizar el tiquete de juego. Las personas que consigan dos o más aciertos ganarán algo, recordando que el premio mayor va acumulándose a medida de que no cae un ganador. Ese valor le corresponde al participante que logre cinco aciertos.

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