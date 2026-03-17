¿Qué resultados necesita Alajuelense para clasificar?

Los ‘manudos’ llegan con cierta ventaja al duelo revancha.

Alajuelense llega con ventaja al partido. (LDA Facebook)

Este 17 de marzo Alajuelense recibe en su estadio a su similar de Los Angeles FC, en partido válido por los octavos de final -vuelta- de la Copa de Campeones de la Concacaf. Gracias al empate 1-1 en el juego de ida disputado en Estados Unidos, el equipo local llega a este decisivo juego con la ventaja de haber anotado un gol en condición de visitante, que lo coloca bien parado en la serie.

De acuerdo al reglamento de la competencia, el gol de visitante tiene ventaja deportiva y es por eso que en la previa del inicio del duelo de vuelta, Alajuelense puede decir que hasta dos resultados le sirven para poder clasificarse a los cuartos de final de la competencia: ganar por cualquier resultado o igualar sin goles. Todo gracias al gol que anotara al minuto 44 de la primera parte Brann Flores, que ponía transitoriamente arriba en el tanteador al equipo manudo.

Por su parte, cualquier derrota lo elimina del certamen y también cualquiera empate por dos o más goles, ya que si bien en el global quedaría todo igualado, Los Angeles habría anotado más cantidad de goles de visitante y por ende, clasificaría a la siguiente instancia de la competencia, por lo que la serie está abierta y promete ser apasionante.

En caso de que obtenga el boleto a los cuartos de final de la competencia, el equipo de Alajuelense se mediría con el vencedor de la llave entre Cruz Azul y Monterrey, que se definirá en suelo de la ‘máquina cementera’, que en la ida se impuso por 3-2.

Pronósticos y cuotas de Alajuelense vs LAFC

De acuerdo a las principales casas de pronósticos, el equipo de la MLS es el gran favorito a quedarse con la victoria en los 90 minutos. Que gana se paga alrededor de entre $1.50 y $1.70, mientras que la igualdad ronda los $4.25 y la victoria del equipo local está en $5.75. Cuotas realmente sorprendentes ya que había un favoritismo por los manudos pero la realidad marca otra cosa

Concachampions 2026: alineaciones probables del Alajuelense vs LAFC en la vuelta

Ni Alajuelense ni Los Angeles FC cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions 2026. Se estima que Machillo Ramírez y Marc Dos Santos no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Alajuelense : Washington Ortega; Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Aarón Salazar; Creichel Pérez, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. DT : Machillo Ramírez.

: Washington Ortega; Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita; Aarón Salazar; Creichel Pérez, Alejandro Bran, Rashir Parkins, Anthony Hernández; y Ronaldo Cisneros. : Machillo Ramírez. Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Ryan Porteous, Nikosi Tafari, Ryan Hollingshead; Mathieu Choiniere, Mark Delgado; Timothy Tillman, Amin Boudri, Denis Bouanga; y Heung-Min Son. DT: Marc Dos Santos.

Antecedentes y últimos resultados del Alajuelense vs LAFC en Concachampions

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Alajuelense y Los Angeles FC:

11 de marzo de 2026 | Los Angeles FC 1-1 Alajuelense | Octavos de Final Concachampions 2026

| Octavos de Final Concachampions 2026 15 de marzo de 2023 | Los Angeles FC 1-2 Alajuelense | Octavos de Final Concachampions 2023

| Octavos de Final Concachampions 2023 10 de marzo de 2023 | Alajuelense 0-3 Los Angeles FC | Octavos de Final Concachampions 2023

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