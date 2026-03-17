Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 16 de marzo de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances para el lunes 16 de marzo.

Resultados de las loterías en Colombia | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Ya pasamos la mitad del mes de marzo y los juegos del azar siguen haciendo de las suyas. La esperanza es lo último que pierden los colombianos y cada mañana es una nueva oportunidad para que las chances y loterías les cambien la vida con un par de millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los sorteos del lunes 17 de marzo.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4794.

4794. Premio mayor: 6.000 millones de pesos.

6.000 millones de pesos. Número: 2758.

2758. Serie: 023.

Lotería de Tolima

Sorteo: 4161.

4161. Premio mayor: 3.500 millones de pesos.

3.500 millones de pesos. Número: 8397.

8397. Serie: 053.

Resultados de chances, lunes 16 de marzo:

Dorado: Mañana 6436 – La 5ta 0 – Tarde 4634 – La 5ta 2

Mañana 6436 – La 5ta 0 – Tarde 4634 – La 5ta 2 Culona: Día 6253 – Noche 7934

Día 6253 – Noche 7934 Astro Sol: 5242 – Signo Acuario

5242 – Signo Acuario Astro Luna: 9649 – Signo Piscis

9649 – Signo Piscis Pijao de Oro: 3143 -La 5ta 0

3143 -La 5ta 0 Paisita: Día 8016 – La 5ta 2 – Noche 8407

Día 8016 – La 5ta 2 – Noche 8407 Chontico: Día 1187 – La 5ta 4 – Noche 6978 – La 5ta 2

Día 1187 – La 5ta 4 – Noche 6978 – La 5ta 2 Cafeterito: Tarde 5156 – La 5ta 7 – Noche 1542 – La 5ta 0

Tarde 5156 – La 5ta 7 – Noche 1542 – La 5ta 0 Sinuano: Día 3706 – La 5ta 3 – Noche 9802 – La 5ta 7

Día 3706 – La 5ta 3 – Noche 9802 – La 5ta 7 Cash Three: Día 390 – Noche 884

Día 390 – Noche 884 Play Four: Día 0365 – Noche 1962

Día 0365 – Noche 1962 Samán: Día 6275

Día 6275 Caribeña: Día 0380 – La 5ta 2 – Noche 9937 – La 5ta 6

Día 0380 – La 5ta 2 – Noche 9937 – La 5ta 6 Motilón: Tarde 6049 – La 5ta 2 – Noche 1341 – La 5ta 9

Tarde 6049 – La 5ta 2 – Noche 1341 – La 5ta 9 Fantástica: Día 0734 – La 5ta 8 – Noche 9022 – La 5ta 3

Día 0734 – La 5ta 8 – Noche 9022 – La 5ta 3 Antioqueñita: Día 4908 – La 5ta 3 – Tarde 4051 – La 5ta 2

Día 4908 – La 5ta 3 – Tarde 4051 – La 5ta 2 Win 4: 4407

4407 Evening: 9784

¿Qué hacer si se gana un premio?

La manera más apropiada de actuar al ganar un premio sería guardar bien el tiquete de compra y proceder a consultar las condiciones específicas plasmadas en los reglamentos de la compañía organizadora. Esta información puede estar en el mismo tiquete o en el sitio web oficial.

Allí se indicarán los pasos concretos a seguir, dependiendo de la cantidad de dinero en la que consista el premio. Es posible que este se pueda reclamar en cualquier punto de venta si no supera los límites indicados por la empresa o que la persona deba reunir una documentación e ir a una oficina especializada para realizar el cobro.

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