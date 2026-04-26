Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 25 de abril de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden enterarse de todos los números ganadores del Baloto y Baloto Revancha para el sábado 25 de abril.

Resultado de Baloto y Revancha para el sábado 25 de abril.
Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Baloto y Baloto Revancha son uno de los juegos de azar, sino el más, representativo de Colombia. Los colombianos depositan toda su confianza y dinero con la esperanza de que estos sorteos les sonrían y les llenen los bolsillo con unos cuantos millones de pesos. En Claro Sports les contamos todos los detalles de los resultados del 25 de abril.

Resultados de Baloto hoy, 25 de abril

  • Números ganadores: 01 – 03 – 06 – 08 – 35 – 01.
  • Nuevo acumulado: $ 34.400 millones de pesos.
Resultado del Baloto para el sábado 25 de abril
Resultado Baloto 25 de abril | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 25 de abril

  • Números ganadores: 12 – 13 – 17 – 25 – 34 – 04.
  • Nuevo acumulado: $21.700 millones de pesos.
Resultado del Baloto Revancha para el sábado 25 de abril
Resultado Baloto Revancha 25 de abril | baloto.com

Baloto y Revancha: ¿cómo jugar?

La persona podrá realizar la elección de las cifras que quiere jugar o tendrá la posibilidad de pedir un tiquete automático, en el que el sistema le asignará los números de manera aleatoria. Cada línea de juego está compuesta por cinco números entre el 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16.

Quien logre acertar los seis números correspondientes al sorteo será el ganador del premio mayor acumulado que vaya hasta ese momento, el cual va creciendo con cada oportunidad en que no cae. No obstante, hay combinaciones con las que se puede acceder a distintos premios, dependiendo de cuántos aciertos se tuvo.

Sitios para adquirir el tiquete de Baloto

Los puntos autorizados para el expendio de este juego de azar están en distintos tipos de comercios. Ejemplos de estos son farmacias, supermercados, almacenes de cadena y oficinas de trámites los cuales están identificados con el logotipo del juego en la entrada. Además, existe la posibilidad de jugarlo por internet, pues la compañía habilitó el sistema en su sitio web para registrarse y pagar desde cualquier lugar.

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