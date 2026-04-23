Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 22 de abril de 2026

Hubo nueve jugadores que estuvieron a un solo acierto de quedarse con alguno de los premios mayores acumulados.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Probablemente, la actividad con mayor popularidad dentro de los juegos de azar en Colombia es Baloto y Revancha. Además, es normal que la expectativa con estos sorteos crezca a medida que el acumulado para el premio mayor va aumentando. Actualmente, el incentivo se encuentra en una cifra altísima y nueve personas se quedaron a un solo acierto de ganarla este miércoles.

Resultados de Baloto hoy, 22 de abril

Números ganadores: 05 – 12 – 30 – 36 – 40 – 09.

05 – 12 – 30 – 36 – 40 – Nuevo acumulado: $ 34.000 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 22 de abril

Números ganadores: 11 – 16 – 29 – 37 – 30 – 03.

11 – 16 – 29 – 37 – 30 – Nuevo acumulado: $21.500 millones de pesos.

Resultados. – @Baloto_Colombia.

Baloto y Revancha: ¿cómo jugar?

La persona podrá realizar la elección de las cifras que quiere jugar o tendrá la posibilidad de pedir un tiquete automático, en el que el sistema le asignará los números de manera aleatoria. Cada línea de juego está compuesta por cinco números entre el 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16.

Quien logre acertar los seis números correspondientes al sorteo será el ganador del premio mayor acumulado que vaya hasta ese momento, el cual va creciendo con cada oportunidad en que no cae. No obstante, hay combinaciones con las que se puede acceder a distintos premios, dependiendo de cuántos aciertos se tuvo.

Sitios para adquirir el tiquete de Baloto

Los puntos autorizados para el expendio de este juego de azar están en distintos tipos de comercios. Ejemplos de estos son farmacias, supermercados, almacenes de cadena y oficinas de trámites los cuales están identificados con el logotipo del juego en la entrada. Además, existe la posibilidad de jugarlo por internet, pues la compañía habilitó el sistema en su sitio web para registrarse y pagar desde cualquier lugar.

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