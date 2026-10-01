Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 30 de septiembre de 2026

Cayó el premio ‘gordo’ de Revancha, una muestra más que esta es una de las loterías que más dinero entrega en el país.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

Este miércoles se terminó septiembre, el noveno mes del año, dándole paso a octubre. Como suele suceder en Colombia, uno de los temas más importantes son los chances y las loterías. Por tal motivo les traemos los resultados del Baloto y Revancha, de este 30/09.

Resultados del Baloto hoy, 30 de septiembre de 2026

Números ganadores: 11 – 18 – 22 – 30 – 32 – 10.

11 – 18 – 22 – 30 – 32 – Nuevo acumulado: $61.600 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 30 de septiembre de 2026

Números ganadores: 04 – 10 – 14 – 18 – 23.

04 – 10 – 14 – 18 – Nuevo acumulado: $ 2.000 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.716 de #BalotoRevancha del miércoles 30 de septiembre .



¡62.174 ganadores en total! Con un nuevo ganador de Revancha 🎉✨



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/03pquqzYVD — Baloto (@Baloto_Colombia) October 1, 2026

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

La dinámica es muy simple. Usted debe escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. A medida de que usted acierte más dígitos, el premio será mayor, dependiendo de las personas que tengan el mismo resultado. Si coinciden todas las cifras, se lleva el premio mayor acumulado, que va creciendo con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero puede participar en Revancha a cambio de un valor adicional.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

Hay varios establecimientos autorizados. Usted puede comprar su tiquete en comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Además, vía online, podrá registrarse y hacer su pronóstico.

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