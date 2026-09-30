La Granja VIP 2026: estos serían los granjeros nominados en la Asamblea de hoy 30 de septiembre

La Bebeshita y Julio Camejo ya aparecen en la lista de nominados, a la cual se agregaron Fernando Lozada y Kenny Avilés de última hora

La Granja VIP 2026: estos serían los nominados 30 de septiembre. | @lagranjavipmx

La Granja VIP vive días de tensión al acercarse una noche de nominación más. Los granjeros tratan de hacer lo mejor posible su trabajo, pero los roces son inevitables entre los habitantes del complejo.

Las reglas cambian de forma radical para los participantes en esta etapa de la competencia. Las recientes decisiones de la Asamblea y la dinámica de parejas imponen sentencias directas que modifican el rumbo del programa.

¿Quiénes son los nominados en la Asamblea en La Granja VIP 2026?

La cuarta semana de la competencia registra modificaciones totales en la tabla de nominaciones. La dinámica nocturna de la Asamblea y el ejercicio del “Legado” por parte del expulsado Carlos Trejo determinan la primera sentenciada de la noche: Daniela “Bebeshita”. El argumento del tercer eliminado causa sorpresa entre la audiencia.

Posteriormente, la conformación de la dinámica “Polos Opuestos ¡Unidos!”, estructurada por el Capataz Mario “El Mono” Osuna, empareja a Julio Camejo con La Bebeshita. Las reglas de esta etapa establecen que ambos habitantes deben permanecer unidos mediante una línea de conexión de forma ininterrumpida. La normativa indica que el participante vinculado a un sentenciado asume en automático la nominación. De esta forma, Julio Camejo ingresa a la lista junto a su compañera.

De última hora, se dio a conocer que tanto Fernando Lozada como Kenny Avilés también han sido nominados para esta cuarta semana, al perder una dinámica de parejas ante Pablo Montero y Natalia Alcocer.

La Granja VIP 2026: ¿Cómo votar por tu granjero favorito? Paso a paso

Las votaciones para salvar a los participantes de la tabla se realizan a través de los canales oficiales de la plataforma televisiva. El proceso sigue estos pasos:

Ingresar al sitio web oficial de TV Azteca o la sección digital dedicada a La Granja VIP durante las ventanas de votación en vivo.

Registrarse o iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico o perfil autorizado.

Buscar la sección interactiva de votaciones de La Granja VIP.

Seleccionar la fotografía del granjero favorito que continúa en la competencia.

Confirmar el envío del voto antes del cierre del sistema para validar el apoyo al participante.

¿Dónde ver en vivo las galas y nominaciones de La Granja VIP 2026? TV y streaming

La transmisión de las galas, debates y nominaciones de La Granja VIP se realiza por medio de la señal de televisión abierta de Azteca UNO. La programación incluye coberturas especiales dentro de los espacios de entretenimiento del canal.

Para el público que prefiere el formato digital, la cobertura cuenta con acceso a través de la plataforma de streaming oficial de TV Azteca y su sitio web en internet, el cual ofrece contenidos continuos y la señal en directo de las actividades dentro del complejo.