Resultado de MiLoto hoy, 29 de septiembre de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports puede consultar todos los detalles de lo que fue el sorteo de una de las loterías más importantes de Colombia.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

El acumulado del MiLoto sigue creciendo, en cualquier momento uno de sus fieles apostadores ‘le pega al gordo’, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Por tal motivo en Claro Sports Colombia les traemos todos los detalles, de lo que fue su sorteo de este 29 de septiembre del 2026.

Resultado de MiLoto de este martes, 29 de septiembre de 2026

Números ganadores: 05 – 10 – 21 – 24 – 31.

05 – 10 – 21 – 24 – 31. Nuevo acumulado: $ 260 millones de pesos.

Buenos días ☀️🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 0615 de #MiLoto del martes 29 de septiembre de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 12.040 Ganadores! 🎉



📱 Juégalo fácil y rápido aquí https://t.co/92kTZinXT0 pic.twitter.com/dGtgYeYvNR — Baloto (@Baloto_Colombia) September 30, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima : números que cayeron y ganadores | 28 de septiembre de 2026

¿Cómo se juega MiLoto?

El juego consiste en elegir cinco números entre 1 y 39, donde el premio aumentará según la cantidad de aciertos a partir de dos. El que logre una coincidencia exacta en su línea, sin duda, se llevará el acumulado vigente en ese sorteo. El monto crece a medida de que no caiga el premio mayor. Una dinámica simple que resulta muy llamativa.

Ganadores de MiLoto: ¿Cómo cobrar?

El procedimiento varía en función del monto a cobrar. En caso de los premios pequeños, se pueden hacer efectivos en cualquier punto de venta autorizado. Sin embargo, cada persona debe revisar los reglamentos sobre los límites. De superarse el tope para el procedimiento sencillo, deberá reunir la documentación e ir a una oficina especializada.

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