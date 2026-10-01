¿Vinicius ya no es Vinicius? La teoría viral que coincide con su bajón en el Real Madrid

Una teoría nacida en redes por los tatuajes del brasileño coincide con su momento más irregular en el Real Madrid

Una teoría comenzó a circular durante septiembre en redes sociales de Brasil con una afirmación que rápidamente cruzó las fronteras del fútbol: el Vinicius Junior que aparece actualmente con el Real Madrid y la selección brasileña supuestamente no sería el mismo futbolista. El relato surgió a partir de fotografías en las que algunos usuarios señalaron diferencias en los tatuajes de sus piernas y posteriormente sumó comparaciones con el cambio de su fisonomía física. No existe ninguna evidencia que respalde una sustitución del jugador, pero la historia encontró espacio en TikTok, foros y otras plataformas.

El origen está en imágenes correspondientes a sus partidos con Brasil. Usuarios aseguraron que algunos tatuajes visibles cuando Vinicius juega con el Real Madrid no aparecían en fotografías tomadas durante un encuentro contra Australia de la Fecha FIFA. A partir de ahí aparecieron versiones sobre un supuesto doble. Las publicaciones, sin embargo, se basan únicamente en comparaciones de fotografías tomadas en distintos momentos, posiciones y circunstancias, sin pruebas que sostengan la teoría.

La coincidencia que alimenta la teoría: Vinicius tampoco parece el mismo dentro del campo

La frase de que “Vinicius ya no es Vinicius” puede tener una lectura distinta cuando se traslada exclusivamente al terreno deportivo. El atacante que fue elegido mejor jugador de la Champions League 2023-24 atraviesa un inicio de temporada 2026-27 con menor producción. Después de ocho partidos oficiales con el Real Madrid registra un gol y tres asistencias, además de haber perdido minutos mediante sustituciones consecutivas en el arranque del curso.

La comparación con 2024 marca la distancia. Vinicius fue elegido por la UEFA como mejor jugador de aquella Champions después de registrar seis goles y cinco asistencias en diez encuentros, además de marcar en la final frente al Borussia Dortmund. Dos años después, su peso ofensivo ha disminuido durante las primeras jornadas de la temporada. El propio brasileño reconoció después del encuentro frente al Elche que estaba desaprovechando oportunidades de gol.

El contraste resulta mayor porque Vinicius sí recuperó parte de aquella producción durante el Mundial de 2026 con Brasil, donde terminó con cuatro goles y una asistencia en cinco partidos antes de la eliminación de la Canarinha en octavos de final. Su regreso a Madrid no mantuvo esa tendencia. Antes del parón internacional por la Fecha FIFA de septiembre y octubre, el brasileño había participado en ocho encuentros entre LaLiga y Champions con apenas una anotación, mientras Kylian Mbappé alcanzó ocho goles en sus primeros siete partidos del curso.

Mourinho mantiene su apuesta por recuperar a Vinicius

José Mourinho ha mantenido a Vinicius dentro de sus alineaciones titulares, aunque también comenzó a retirarlo antes del final de los partidos. El brasileño encadenó sustituciones frente al Inter de Milán en l Champions League, frente al Rayo Vallecano, Elche y Atlético de Madrid en LaLiga de España. En el derbi, disputó poco más de 50 minutos y completó un regate, además de registrar dos disparos a portería. La competencia interna también creció con las apariciones de Yan Diomande, Brahim Díaz y otros atacantes que buscan espacio en el sistema del técnico portugués.

También existe un debate alrededor de su participación sin balón. Análisis publicados en España han señalado la necesidad de aumentar su aportación defensiva cuando comparte ataque con Mbappé, debido a las dificultades del Madrid para equilibrar las transiciones cuando ambos permanecen arriba. Mourinho, pese a esos ajustes, continúa con la intención de recuperar al futbolista y mantenerlo como opción principal por el costado izquierdo.

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El contexto contractual tampoco apunta a una ruptura entre las partes. Real Madrid renovó a Vinicius en agosto de 2026 hasta el 30 de junio de 2032, después de ocho temporadas en las que acumuló 375 partidos, 128 goles y 14 títulos. Su trayectoria incluye dos Champions, con goles en las finales de 2022 y 2024, además del premio The Best de 2024. La cuestión que enfrenta ahora no está relacionada con su identidad, sino con recuperar el nivel que lo convirtió en uno de los referentes ofensivos del club.

Así, la teoría de que Vinicius fue reemplazado pertenece exclusivamente al terreno de las conspiraciones de internet y carece de pruebas, mientras que el cambio en su rendimiento sí puede medirse mediante estadísticas, minutos y producción ofensiva.