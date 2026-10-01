Partidos de hoy 1 de octubre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este jueves
Iniciamos el décimo mes del año con varios partidos amistosos y duelos de Nations League
La actividad deportiva de este jueves 1 de octubre de 2026 tendrá partidos desde la madrugada y hasta la noche para los aficionados en México. El calendario incluye compromisos internacionales de selecciones, la Vertex Cup Sub 17 y un amistoso entre América y Cruz Azul.
La jornada de fútbol comenzará con los amistosos internacionales. Panamá enfrentará a Nueva Zelanda, mientras que Japón se medirá a Ecuador. También están programados los compromisos Maldivas vs Líbano y Uzbekistán vs Siria dentro de la ventana internacional.
La UEFA Nations League y la Concacaf Nations League concentrarán buena parte de la actividad internacional de este jueves. En Europa, Alemania recibirá a Serbia, Grecia se enfrentará a Países Bajos, Gales chocará con Noruega e Irlanda tendrá como rival a Austria. Uno de los encuentros que concentrará mayor atención será Dinamarca vs Portugal, partido que llega marcado por la polémica alrededor de Cristiano Ronaldo, quien abandonó la concentración de la selección portuguesa tras varios días de tensión con el cuerpo técnico.
MÁS INFORMACIÓN: Vertex Cup 2026: calendario oficial de todos los partidos del torneo y dónde ver en vivo
La jornada continuará en Concacaf con Curazao vs Trinidad y Tobago, República Dominicana vs Haití y Nicaragua vs Costa Rica. Este último compromiso también tendrá un ingrediente especial, ya que marcará el debut de Bryan Ruiz como técnico interino de la selección costarricense quien, a su vez, convocó de último momento al portero de los Pumas, Keylor Navas.
También habrá participación mexicana en categorías juveniles. La Vertex Cup London 2026 comienza este jueves con China vs Tanzania y Argentina vs México sub 17. Mientras que en el fútbol de clubes, América y Cruz Azul disputarán un amistoso en San Diego durante la pausa de la Liga MX.
MÁS INFORMACIÓN: Cristiano Ronaldo y sus salidas abruptas: De Real Madrid, Juventus y Manchester United al conflicto que sacude a Portugal
Agenda de partidos de hoy: horarios y dónde ver este jueves 1 de octubre
Amistosos internacionales
- Panamá vs Nueva Zelanda | 1:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Japón vs Ecuador | 4:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Maldivas vs Líbano | 8:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Uzbekistán vs Siria | 8:00 horas | Transmisión no confirmada para México
Vertex Cup 2026 (selecciones sub 17)
- China vs Tanzania | 07:00 horas | Transmisión por confirmar
- Argentina vs México | 10:00 horas | Claro Sports Premium en YouTube
UEFA Nations League
- Azerbaiyán vs Liechtenstein | 10:00 horas | Sky Sports
- Israel vs Kosovo | 12:45 horas | Sky Sports
- Malta vs Gibraltar | 12:45 horas | Sky Sports
- Alemania vs Serbia | 12:45 horas | Sky Sports
- Grecia vs Países Bajos | 12:45 horas | Sky Sports
- Dinamarca vs Portugal | 12:45 horas | Sky Sports
- Gales vs Noruega | 12:45 horas | Sky Sports
- Irlanda vs Austria | 12:45 horas | Sky Sports
Concacaf Nations League
- Islas Vírgenes Británicas vs Montserrat | 13:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Islas Vírgenes Estadounidenses vs San Martín | 14:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Dominica vs Guyana | 15:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Curazao vs Trinidad y Tobago | 16:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Anguila vs Antigua y Barbuda | 17:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Islas Caimán vs Puerto Rico | 18:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- República Dominicana vs Haití | 18:00 horas | Transmisión no confirmada para México
- Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas | Transmisión no confirmada para México
Amistoso de clubes
- América vs Cruz Azul | 20:30 horas | TUDN y ViX Premium
MLS
- Seattle Sounders vs Sporting Kansas City | 19:30 horas | Apple TV
Liga Dimayor (Colombia)
- Internacional de Bogotá vs Once Caldas | 19:00 horas | Transmisión no confirmada para México
Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.