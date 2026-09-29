Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 28 de septiembre de 2026

Consulte cuáles fueron los resultados del último sorteo de Baloto y Revancha, efectuado este lunes 28 de septiembre de 2026.

Estrategia Baloto | Baloto Oficial.

De nuevo, el sorteo de Baloto genera furor entre los colombianos. No cabe duda de que es el juego de azar más anhelado del país por su alto valor en el premio acumulado. Aunque nadie dio en el clavo, se reportan ganadores de cifras menores, por lo que en Claro Sports le contamos cuáles fueron los resultados.

Resultados del Baloto hoy, 28 de septiembre de 2026

Números ganadores: 12 – 13 – 15 – 25 – 29 – 10

12 – 13 – 15 – 25 – 29 – Nuevo acumulado: $61.200 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 28 de septiembre de 2026

Números ganadores: 16 – 19 – 24 – 26 – 28 – 02

16 – 19 – 24 – 26 – 28 – Nuevo acumulado: $3.400 millones de pesos.

Resultados de Baloto el 28 de septiembre

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

La dinámica es muy simple. Usted debe escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. A medida de que usted acierte más dígitos, el premio será mayor, dependiendo de las personas que tengan el mismo resultado. Si coinciden todas las cifras, se lleva el premio mayor acumulado, que va creciendo con cada sorteo en que no cae. Baloto es el juego principal, pero puede participar en Revancha a cambio de un valor adicional.

¿Dónde comprar Baloto y Revancha?

Hay varios establecimientos autorizados. Usted puede comprar su tiquete en comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Además, vía online, podrá registrarse y hacer su pronóstico.

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