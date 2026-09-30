Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 29 de septiembre de 2026

Conozca los resultados de las loterías y chances de Colombia, incluidos Dorado Noche, Astro Luna, Caribeña, Sinuano, Pick 4, Pick 3 y más sorteos.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La jornada de sorteos no se detiene. Como ocurre cada día, varias de las principales loterías del país realizaron sus respectivos sorteos, dejando nuevos números ganadores para miles de jugadores. Entre los resultados se encuentran los de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, además de los diferentes chances que se juegan diariamente en Colombia.

Consulte todos los resultados de las loterías y chances de hoy a través de Claro Sports y conozca los números ganadores de cada sorteo.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3173

3173 Premio mayor: $7.000 millones de pesos.

$7.000 millones de pesos. Número: 5698

5698 Serie: 055

Lotería del Huila

Sorteo: 4775

4775 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 9090

9090 Serie: 4775

Resultados de chances hoy

Dorado Noche: 375-00

375-00 Astro Luna: 7738 – Virgo

7738 – Virgo Caribeña Noche: 8997

8997 Sinuano Noche: 713-95

713-95 Pick 4 Noche: 3756

3756 Pick 3 Noche: 419

419 Cafeterito Noche: 151-93

151-93 Motilón Noche: 5307

5307 Culona Noche: 4587

4587 Fantástica Noche: 883-43

883-43 Chontico Noche: 480-00

480-00 Paisita Noche: 9661

9661 Antioqueñita 2: 819-52

819-52 Astro Sol: 8148 – Virgo

8148 – Virgo Pick 4 Día: 1637

1637 Pick 3 Día: 068

068 Dorado Tarde: 654-89

654-89 Motilón Tarde: 034-55

034-55 Caribeña Día: 1467

1467 Sinuano Día: 6041

6041 Culona Día: 2660

2660 Pijao de Oro: 831-97

831-97 Samán: 9885

9885 Fantástica Día: 601-69

601-69 Chontico Día: 535-33

535-33 Paisita Día: 735-90

735-90 Cafeterito Tarde: 050-53

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