Resultados de loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 29 de septiembre de 2026
Conozca los resultados de las loterías y chances de Colombia, incluidos Dorado Noche, Astro Luna, Caribeña, Sinuano, Pick 4, Pick 3 y más sorteos.
La jornada de sorteos no se detiene. Como ocurre cada día, varias de las principales loterías del país realizaron sus respectivos sorteos, dejando nuevos números ganadores para miles de jugadores. Entre los resultados se encuentran los de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, además de los diferentes chances que se juegan diariamente en Colombia.
Consulte todos los resultados de las loterías y chances de hoy a través de Claro Sports y conozca los números ganadores de cada sorteo.
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Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3173
- Premio mayor: $7.000 millones de pesos.
- Número: 5698
- Serie: 055
Lotería del Huila
- Sorteo: 4775
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 9090
- Serie: 4775
Resultados de chances hoy
- Dorado Noche: 375-00
- Astro Luna: 7738 – Virgo
- Caribeña Noche: 8997
- Sinuano Noche: 713-95
- Pick 4 Noche: 3756
- Pick 3 Noche: 419
- Cafeterito Noche: 151-93
- Motilón Noche: 5307
- Culona Noche: 4587
- Fantástica Noche: 883-43
- Chontico Noche: 480-00
- Paisita Noche: 9661
- Antioqueñita 2: 819-52
- Astro Sol: 8148 – Virgo
- Pick 4 Día: 1637
- Pick 3 Día: 068
- Dorado Tarde: 654-89
- Motilón Tarde: 034-55
- Caribeña Día: 1467
- Sinuano Día: 6041
- Culona Día: 2660
- Pijao de Oro: 831-97
- Samán: 9885
- Fantástica Día: 601-69
- Chontico Día: 535-33
- Paisita Día: 735-90
- Cafeterito Tarde: 050-53