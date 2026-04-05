Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 4 de abril de 2026

En Claro Sports pueden enterarse de todos los detalles del sorteo del Baloto y Baloto Revancha para el sábado 4 de abril.

Resultado de Baloto y Revancha. – @Baloto_Colombia.

Baloto y Baloto Revancha se han convertido en uno de los juegos de azar más populares de toda Colombia. Los colombianos ponen toda su fe en que el gran acumulado en algún momento caiga en sus bolsillo. En Claro Sports les traemos todos los números ganadores para el sorteo del sábado 4 de abril.

Resultados de Baloto hoy, 4 de abril

Números ganadores: 04 – 13 – 19 – 31 – 40 – 09

04 – 13 – 19 – 31 – 40 – Nuevo acumulado: $30.800 millones de pesos.

Resultado Baloto 4 de abril | baloto.com

Resultados de Revancha hoy, 4 de abril

Números ganadores: 02 – 15 – 16 – 18 – 35 – 06

02 – 15 – 16 – 18 – 35 – Nuevo acumulado: $19.900 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 4 de abril | baloto.com

¿Cuál es la metodología de Baloto y Revancha?

Ambos juegos, sea Baloto o Revancha, tienen como finalidad designar cinco números entre el 1 y 45, sumándole una balota especial del 1 al 16. Es importante aclarar que, para participar en Revancha, tendrá una posibilidad de un sorteo extra a cambio de un pequeño pago adicional. Usted puede llevarse diversos premios, pero todo depende de la cantidad de aciertos o coincidencias.

Hay dos métodos para jugar. El primero podría ser escogiendo los números de su tiquete, o en su defecto, vía automática con lo que le arroje el sistema aleatoriamente.

Así se compra el tiquete de Baloto y Revancha

En casi todos lados hay puntos disponibles para adquirir su tiquete, sea en tiendas de barrios, oficinas de trámites, supermercados o almacenes de cadena. Se reconocen fácilmente con el logotipo de Baloto en la entrada. Por otro lado usted también puede registrarse en el sitio web y participar en línea.

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