¡Calma en el América! Jardine no considera de gravedad la lesión de Erick Sánchez ante Santos

El técnico brasileño rescató que Las Águilas escalaron posiciones en la tabla general pese a empate ante los Guerreros

André Jardine lamentó el empate ante Santos por tener un hombre de más | Imago7

El América empató 1-1 ante Santos en Torreón en la jornada 13 del Clausura 2026, en un partido que dejó sensaciones encontradas en el equipo dirigido por André Jardine. El técnico reconoció la frustración tras dejar escapar la victoria en los minutos finales, luego de haber tenido ventaja en el marcador.

“Buenas noches a todos. Sin duda hay un sabor de frustración, por el esfuerzo que hicimos para estar al frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar la victoria de la forma que fue, con un hombre más. Y bien, vuelve a pasar que sufrimos un gol al final, de no sustentamos la victoria”, declaró el entrenador. El equipo sumó un punto en condición de visitante, aunque dejó escapar la posibilidad de asegurar el resultado.

Durante el encuentro, Erick Sánchez tuvo que salir por molestias en la rodilla, lo que generó atención en el cuerpo técnico. Jardine explicó que no considera que la situación sea grave. “Fue alguna cosa en la rodilla, no tenemos mucha idea de qué pueda ser. No imagino que pueda ser algo grave, porque Erick intentó seguir en el partido y ahí vio que sería imposible”, señaló.

El estratega también hizo referencia al estado del grupo tras el resultado en Torreón. “Sin duda es un vestidor que en este momento está molesto y tal vez la única cosa rescatable es mirar la tabla y ver que subimos dos posiciones”, comentó. La igualdad dejó al América en una mejor posición dentro de la clasificación, en un torneo donde varios equipos han dejado puntos en el camino.

Jardine rescata que el América haya escalado posiciones pese al empate con Santos

Jardine explicó que el torneo presenta un escenario parejo entre los equipos. “Que los otros equipos también están sufriendo. Ves a Toluca perdiendo, a Cruz Azul perdiendo, ves que el torneo en este momento está muy parejo, muy equilibrado. Mismo los equipos de bajo, consiguiendo competir, el propio Tigres”, afirmó.

El técnico destacó que el punto obtenido permite mantenerse en la lucha por los primeros lugares, aunque reconoció que el equipo dejó escapar dos unidades. “Entonces es momento de atravesar, de clasificar y entender una vez más de que se trata el torneo mexicano… para el objetivo sumamos un punto importante, pensando en lo que podría ser y perdemos dos puntos que también son importantes”, agregó.

André Jardine explica las ausencias de Cristian Borja y Henry Martín

El entrenador también explicó la situación de Cristian Borja, quien no estuvo disponible para el partido. “Borja está aquí con nosotros, fue un choque entre él y Cota, fue un choque de rodillas bastante fuerte en el entrenamiento del jueves… estaba con mucho dolor ayer. Entonces ayer mismo teníamos decidido no meterlo en el partido”, dijo. Jardine indicó que el jugador podría recuperarse en corto plazo y no ve consecuencias mayores.

Sobre Henry Martín, el técnico explicó que el delantero presentó molestias que impidieron su participación. “Henry venía muy bien, volvió a sentir un poco de malestar… estamos siendo lo más cuidadoso que podamos… no queremos que demos un paso atrás en el tema de las lesiones”, comentó. El cuerpo técnico espera contar con el jugador en próximos partidos sin apresurar su regreso.

TE PUEDE INTERESAR: