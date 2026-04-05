¿Alineación indebida? La razón por la que América hizo seis cambios vs Santos

El conjunto azulcrema hizo seis cambios ante Santos por el protocolo de conmoción tras un choque de cabezas. El reglamento de la IFAB permite una sustitución extra

Las Águilas aprovcharon una excepción en el reglamento | Imago7

El empate 1-1 entre Santos Laguna y América en la jornada 13 del Clausura 2026 dejó una polémica reglamentaria que se robó parte de la conversación después del silbatazo final. Más allá del gol de Alexis Gutiérrez al minuto 80′ y de la respuesta casi inmediata de Cristián Dájome al 83′, la duda apareció por un detalle muy puntual: las Águilas realizaron seis cambios durante el partido.

La sospecha creció porque el reglamento general suele fijar cinco sustituciones. Por eso, en redes sociales y entre aficionados comenzó a circular la pregunta sobre una posible alineación indebida, como si el América hubiera rebasado el límite permitido sin respaldo reglamentario. Pero en este caso, la explicación no está en una omisión arbitral ni en un vacío del reglamento, sino en una excepción prevista de forma expresa.

La jugada que cambió la lectura del partido ocurrió en el primer tiempo, cuando Miguel Vázquez, del América, y Aldo López, de Santos, protagonizaron un fuerte choque de cabezas. El mediocampista lagunero intentó seguir, pero después volvió a desplomarse y tuvo que salir del campo inmovilizado, mientras el encuentro entraba en el protocolo médico correspondiente.

Así que el punto de partida para entender los seis cambios del América no es el número final, sino el contexto médico del juego. El partido tuvo una sustitución asociada a una sospecha de conmoción cerebral en Santos, y eso activó una disposición especial que modificó el escenario normal de cambios para ambos equipos.

¿Qué pasó en el Santos vs América?

En lo futbolístico, el duelo terminó 1-1 en Torreón, con un América que se adelantó con Alexis Gutiérrez al 80’ y un Santos que empató por medio de Cristián Dájome al 83’. En el desarrollo del partido también hubo una expulsión para Kevin Picón al 78’, además de varias interrupciones por lesiones que alteraron el ritmo del encuentro.

En cuanto a los cambios azulcremas, el registro público del partido muestra seis movimientos: Vinicius Lima entró por Erick Sánchez al 16’, Patricio Salas sustituyó a Raúl Zúñiga al 67’, y al 79’ ingresaron Isaías Violante, Alexis Gutiérrez, Aarón Mejía y Jonathan dos Santos por Álex Zendejas, Raphael Veiga, Kevin Álvarez y Rodrigo Dourado. Del lado de Santos, Aldo López dejó el campo al 43’ tras el golpe en la cabeza y fue reemplazado por Tahiel Jiménez.

¿Qué dice la IFAB cuando hay protocolo de conmoción?

La IFAB establece que las competiciones pueden permitir una sustitución adicional permanente por conmoción cerebral cuando un jugador sufre, o se sospecha que sufre, este tipo de lesión. Esa modificación no cuenta dentro de las sustituciones normales y puede aplicarse independientemente de los cambios ya realizados hasta ese momento.

El punto clave del protocolo está en la ventaja reglamentaria compensatoria para el rival. La propia IFAB señala que, cuando un equipo utiliza una sustitución por conmoción cerebral, el equipo contrario recibe automáticamente la posibilidad de hacer una sustitución más y también una ventana adicional de sustitución. Es decir, el extra no solo ampara al club que retira al futbolista afectado, sino también a su adversario.

¿América cometió alineación indebida ante Santos?

Con la información pública disponible del partido, no hay elementos para sostener que América cometió alineación indebida. Santos perdió a Aldo López tras el choque de cabezas y ese movimiento quedó enmarcado en el protocolo de conmoción; a partir de ahí, el reglamento de la IFAB habilita al rival a contar con una sustitución adicional. Bajo esa lógica, el sexto cambio del América sí tenía respaldo normativo.

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