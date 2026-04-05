A 67 días del Mundial: Freddy Rincón y un empate histórico ante Alemania

El Estadio Giuseppe Meazza de Milán fue testigo de uno de los partidos y goles más recordados por el hincha de la Selección Colombia.

Fredy Rincón en Italia 90′ / Claro Sports – AFP / VEN SIMON / dpa Picture.

La Selección Colombia no tuvo la mejor de las presentaciones recientemente. En una evidente carencia futbolística el cuadro ‘Tricolor’ cayó ante Croacia y Francia, el técnico Néstor Lorenzo perdió un invicto de 18 juegos amistosos y cayeron ‘baldados de agua fría’ para el combinado nacional a escasos meses de la patada inicial en el Mundial.

Particularmente luego de la derrota ante los ‘Galos‘, el combinado patrio conoció a su segundo rival de la fase de grupos del certamen orbital, ya que República Democrática del Congo venció a Jamaica en el último repechaje y será parte del grupo K de la competición, más Uzbekistán y Portugal que ya estaban instalados.

Por tal motivo no hay que bajar los brazos, mucho más en la recta final de lo que será la previa de aquel primer compromiso ante los uzbekos en el Estadio Azteca. La ‘Tricolor’ tendrá la oportunidad de despedirse, recibir el apoyo de sus seguidores en El Campín el próximo 29 de mayo ante Costa Rica, luego cerrará su preparación enfrentando a Jordania en Estados Unidos.

Siguiendo por el recuento de lo que ha sido la participación de la Selección Colombia en los mundiales, en esta oportunidad en Claro Sports repasamos lo que fue aquel empate agónico entre Alemania y la ‘Tricolor’ 1-1, en la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Italia 1990, que le dio el paso al conjunto ‘cafetero’ a la siguiente ronda.

19 de junio de 1990 | Colombia 1-1 Alemania

Así formó Colombia: René Higuita; Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Herrera, Luis Perea; Gabriel Gómez, Carlos Valderrama (capitán), Luis Fajardo, Leonel Álvarez; Carlos Estrada y Freddy Rincón.

Así formó Alemania: Bodo Illgner; Stefan Reuter, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald, Thomas Berthold; Hans Pfluegler, Thomas Haessler, Lothar Matthaeus; Uwe Bein, Rudi Völler y Juergen Klinsmann.

En un compromiso bastante disputado entre ambos equipos y que se vieron varias tarjetas amarillas: Luis Herrera, Gabriel Gómez y Leonel Álvarez, para los colombianos; por parte de los alemanes Thomas Berthold también estuvo apercibido dieron un gran espectáculo futbolístico en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán.

Cuando todos pensaban que la contienda en la capital de la moda iba a culminar emparejada y con los puntos repartidos, los ‘teutones’ pegaron primero. A través de Pierre Littbarski el cuadro europeo marcaba el 1-0 al minuto 88, un golpe duro pero del que Colombia se pudo levantar rápidamente y en los escasos minutos que restaban.

Tras la necesidad de sumar, porque podía quedarse fuera de los octavos de final, nació uno de los goles más gritados en la historia del país. Lleno de la magia que se le conocía, el ‘Pibe’ Valderrama se asoció con Freddy Rincón, el delantero quedó mano a mano con Bodo Illgner, con una exquisita definición Colombia ponía el 1-1 contundente en el marcador ante Alemania y aseguraba si tiquete a la siguiente fase, como uno de los mejores terceros del certamen.

Sin lugar a dudas el gol de Freddy Rincón a Alemania marcó un hito en la historia de Colombia, gente de la época narra que las calles del país se convirtieron en una marea amarilla, azul y roja, miles de festejos se extendieron hasta largas horas de la noche del 20 de junio por las celebraciones. Y no era para menos, la Selección había logado un resultado histórico, ante uno de los mejores equipos del mundo y obtenía uno de los mejores resultados de su historia en mundiales.

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