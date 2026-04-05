Resultados de loterías de Boyacá, Cauca y Medellín: números que cayeron y ganadores | 4 de abril de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 4 de abril.

Boleto de la loterías / Referencial.

Domingo de resurrección y los colombianos invocan todas sus fuerzas para que la suerte les haya sonreído con un par de millones de pesos en sus bolsillos. Se llevaron a cabo varios sorteo de los diferentes juegos de azar en Colombia y en Claro Sports les traemos todos los detalles.

Lotería de Boyacá

Número ganador: 9933

9933 Serie: 234

234 Premio mayor: 15.000 millones de pesos

Lotería de Cauca

Número ganador: 6281

6281 Serie: 108

108 Premio mayor: 8.000 millones de pesos

Lotería de Medellín

Número ganador: 9656

9656 Serie: 364

364 Premio mayor: 16.000 millones de pesos

Resultados de chances hoy, 4 de abril

Dorado: Mañana 3472 – La 5ta 2 – Tarde 6927- La 5ta 8 – Noche 6715 – La 5ta 0

Mañana 3472 – La 5ta 2 – Tarde 6927- La 5ta 8 – Noche 6715 – La 5ta 0 Culona: Día 7279 – Noche 6255

Día 7279 – Noche 6255 Astro Sol: 2007 – Signo Géminis

2007 – Signo Géminis Astro Luna: 5341 – Signo Virgo

5341 – Signo Virgo Pijao de Oro: 6088 – La 5ta 9

6088 – La 5ta 9 Paisita: Día 7255 – La 5ta 6 – Noche 5292 – Mico

Día 7255 – La 5ta 6 – Noche 5292 – Mico Paisita 3: 9868

9868 Chontico: Día 1628 – La 5ta 1 – Noche 4214 – La 5ta 5

Día 1628 – La 5ta 1 – Noche 4214 – La 5ta 5 Cafeterito: Tarde 1558 – La 5ta 2 – Noche 8489 – La 5ta 2

Tarde 1558 – La 5ta 2 – Noche 8489 – La 5ta 2 Sinuano: Día 1511 – La 5ta 9 – Noche 9346 – La 5ta 1

Día 1511 – La 5ta 9 – Noche 9346 – La 5ta 1 Cash Three: Día 831 – Noche 818

Día 831 – Noche 818 Play Four: Día 0020 – Noche 4263

Día 0020 – Noche 4263 Samán: Día 0470

Día 0470 Caribeña: Día 6651 – La 5ta 5 – Noche 2067

Día 6651 – La 5ta 5 – Noche 2067 Motilón: Tarde 4412 – La 5ta 1 – Noche 1209 – La 5ta 3

Tarde 4412 – La 5ta 1 – Noche 1209 – La 5ta 3 Fantástica: Día 6498- La 5ta 9 – Noche 9079 – La 5ta 8

Día 6498- La 5ta 9 – Noche 9079 – La 5ta 8 Antioqueñita: Día 2749 – La 5ta 1 – Tarde 9176 – La 5ta 6

Día 2749 – La 5ta 1 – Tarde 9176 – La 5ta 6 Win 4: 2725

2725 Evening: 4325

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