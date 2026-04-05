Resultados de loterías de Boyacá, Cauca y Medellín: números que cayeron y ganadores | 4 de abril de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el sábado 4 de abril.

Resultados loterías y chances colombianas para el sábado 4 de abril 2026
Boleto de la loterías / Referencial.

Domingo de resurrección y los colombianos invocan todas sus fuerzas para que la suerte les haya sonreído con un par de millones de pesos en sus bolsillos. Se llevaron a cabo varios sorteo de los diferentes juegos de azar en Colombia y en Claro Sports les traemos todos los detalles.

Lotería de Boyacá

  • Número ganador: 9933 
  • Serie: 234
  • Premio mayor: 15.000 millones de pesos

Lotería de Cauca

  • Número ganador: 6281 
  • Serie: 108
  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos

Lotería de Medellín

  • Número ganador: 9656 
  • Serie: 364
  • Premio mayor: 16.000 millones de pesos

Resultados de chances hoy, 4 de abril

  • Dorado: Mañana 3472 – La 5ta 2 – Tarde 6927- La 5ta 8 – Noche 6715 – La 5ta 0
  • Culona: Día 7279 – Noche 6255
  • Astro Sol: 2007 – Signo Géminis
  • Astro Luna: 5341 – Signo Virgo
  • Pijao de Oro: 6088 – La 5ta 9
  • Paisita: Día 7255 – La 5ta 6 – Noche 5292 – Mico
  • Paisita 3: 9868
  • Chontico: Día 1628 – La 5ta 1 – Noche 4214 – La 5ta 5
  • Cafeterito: Tarde 1558 – La 5ta 2 – Noche 8489 – La 5ta 2
  • Sinuano: Día 1511 – La 5ta 9 – Noche 9346 – La 5ta 1
  • Cash Three: Día 831 – Noche 818
  • Play Four: Día 0020 – Noche 4263
  • Samán: Día 0470
  • Caribeña: Día 6651 – La 5ta 5 – Noche 2067
  • Motilón: Tarde 4412 – La 5ta 1 – Noche 1209 – La 5ta 3
  • Fantástica: Día 6498- La 5ta 9 – Noche 9079 – La 5ta 8
  • Antioqueñita: Día 2749 – La 5ta 1 – Tarde 9176 – La 5ta 6
  • Win 4: 2725
  • Evening: 4325

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