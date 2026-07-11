Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 10 de julio de 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

Consulte los números ganadores de las principales loterías del país, esto en los sorteos del viernes 10 de julio.

Lotería de Medellín
Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Medellín, Santander y Risaralda (como todos los viernes), se registraron nuevos ganadores en cada sorteo. Es por esto que, a través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados.

Lotería de Medellín

  • Sorteo: 4843
  • Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
  • Número: 8326
  • Serie: 025
Lotería de Medellín
Lotería de Medellín el 10 de julio

Lotería de Santander

  • Sorteo: 5078
  • Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
  • Número: 9093
  • Serie: 185
  • Despachado a: Bucaramanga.
Lotería del Santander - 10 de julio
Lotería del Santander – 10 de julio

Lotería del Risaralda

  • Sorteo: 2958
  • Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
  • Número: 1233
  • Serie: 093
Lotería del Risaralda
Lotería del Risaralda – 10 de julio

Resultados de chances hoy

  • Dorado Mañana: 1393 – 4
  • Dorado Tarde: 0591 – 3
  • Culona Día: 7221
  • Culona Noche: 6392
  • Astro Sol: 2898 – Tauro.
  • Astro Luna: 9155 – Virgo.
  • Pijao de Oro: 5023 – 9.
  • Paisita Día: 7704 – 8
  • Paisita Noche: 6458 – Tigre.
  • Chontico Día: 8339 – 4
  • Chontico Noche: 6750 – 1
  • Cafeterito Tarde: 0767 – 1
  • Cafeterito Noche: 8347 – 4
  • Sinuano Día: 4653 – 5
  • Sinuano Noche: 5085 – 6
  • Cash Three Día: 753
  • Cash Three Noche: 581
  • Play Four Día: 2242
  • Play Four Noche: 0441
  • Samán Día: 3346
  • Caribeña Día: 5568 – 8
  • Caribeña Noche: 4037 – 7
  • Motilón Tarde: 0228 – 5
  • Motilón Noche: 3428 – 1
  • Fantástica Día: 9581 – 4
  • Fantástica Noche: 9415 – 8
  • Antioqueñita Día: 9554 – 5
  • Antioqueñita Tarde: 6424 – 1

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