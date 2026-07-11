Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 10 de julio de 2026
Consulte los números ganadores de las principales loterías del país, esto en los sorteos del viernes 10 de julio.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Medellín, Santander y Risaralda (como todos los viernes), se registraron nuevos ganadores en cada sorteo. Es por esto que, a través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados.
Lotería de Medellín
- Sorteo: 4843
- Premio mayor: $16.000 millones de pesos.
- Número: 8326
- Serie: 025
Lotería de Santander
- Sorteo: 5078
- Premio mayor: $6.500 millones de pesos.
- Número: 9093
- Serie: 185
- Despachado a: Bucaramanga.
Lotería del Risaralda
- Sorteo: 2958
- Premio mayor: $2.333 millones de pesos.
- Número: 1233
- Serie: 093
Resultados de chances hoy
- Dorado Mañana: 1393 – 4
- Dorado Tarde: 0591 – 3
- Culona Día: 7221
- Culona Noche: 6392
- Astro Sol: 2898 – Tauro.
- Astro Luna: 9155 – Virgo.
- Pijao de Oro: 5023 – 9.
- Paisita Día: 7704 – 8
- Paisita Noche: 6458 – Tigre.
- Chontico Día: 8339 – 4
- Chontico Noche: 6750 – 1
- Cafeterito Tarde: 0767 – 1
- Cafeterito Noche: 8347 – 4
- Sinuano Día: 4653 – 5
- Sinuano Noche: 5085 – 6
- Cash Three Día: 753
- Cash Three Noche: 581
- Play Four Día: 2242
- Play Four Noche: 0441
- Samán Día: 3346
- Caribeña Día: 5568 – 8
- Caribeña Noche: 4037 – 7
- Motilón Tarde: 0228 – 5
- Motilón Noche: 3428 – 1
- Fantástica Día: 9581 – 4
- Fantástica Noche: 9415 – 8
- Antioqueñita Día: 9554 – 5
- Antioqueñita Tarde: 6424 – 1