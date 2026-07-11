Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: números que cayeron y ganadores | 10 de julio de 2026

Consulte los números ganadores de las principales loterías del país, esto en los sorteos del viernes 10 de julio.

Lotería de Medellín | Foto: Facebook oficial Lotería de Medellín

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, desde Medellín, Santander y Risaralda (como todos los viernes), se registraron nuevos ganadores en cada sorteo. Es por esto que, a través de Claro Sports, puede consultar todos los resultados.

Lotería de Medellín

Sorteo: 4843

4843 Premio mayor: $16.000 millones de pesos.

$16.000 millones de pesos. Número: 8326

8326 Serie: 025

Lotería de Medellín el 10 de julio

Lotería de Santander

Sorteo: 5078

5078 Premio mayor: $6.500 millones de pesos.

$6.500 millones de pesos. Número: 9093

9093 Serie: 185

185 Despachado a: Bucaramanga.

Lotería del Santander – 10 de julio

Lotería del Risaralda

Sorteo: 2958

2958 Premio mayor: $2.333 millones de pesos.

$2.333 millones de pesos. Número: 1233

1233 Serie: 093

Lotería del Risaralda – 10 de julio

Resultados de chances hoy

Dorado Mañana: 1393 – 4

1393 – 4 Dorado Tarde: 0591 – 3

0591 – 3 Culona Día: 7221

7221 Culona Noche: 6392

6392 Astro Sol: 2898 – Tauro.

2898 – Tauro. Astro Luna: 9155 – Virgo.

9155 – Virgo. Pijao de Oro: 5023 – 9.

5023 – 9. Paisita Día: 7704 – 8

7704 – 8 Paisita Noche: 6458 – Tigre.

6458 – Tigre. Chontico Día: 8339 – 4

8339 – 4 Chontico Noche: 6750 – 1

6750 – 1 Cafeterito Tarde: 0767 – 1

0767 – 1 Cafeterito Noche: 8347 – 4

8347 – 4 Sinuano Día: 4653 – 5

4653 – 5 Sinuano Noche: 5085 – 6

5085 – 6 Cash Three Día: 753

753 Cash Three Noche: 581

581 Play Four Día: 2242

2242 Play Four Noche: 0441

0441 Samán Día: 3346

3346 Caribeña Día: 5568 – 8

5568 – 8 Caribeña Noche: 4037 – 7

4037 – 7 Motilón Tarde: 0228 – 5

0228 – 5 Motilón Noche: 3428 – 1

3428 – 1 Fantástica Día: 9581 – 4

9581 – 4 Fantástica Noche: 9415 – 8

9415 – 8 Antioqueñita Día: 9554 – 5

9554 – 5 Antioqueñita Tarde: 6424 – 1

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