Resultado MiLoto hoy, 21 de julio de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports Colombia siempre encuentra la información sobre las loterías que se juegan en el país.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

Una de las loterías que se ha ganado el corazón de los colombianos en el último tiempo, es el MiLoto, por su continuidad al jugarse y los premios jugosos que entrega a sus fieles apostadores, la hacen muy llamativa. Por tal motivo en Claro Sports les traemos los números ganadores de este martes 21 de julio del 2026.

Resultado de MiLoto de este martes, 21 de julio de 2026

Números ganadores: 06 – 16 – 21 – 30 – 32.

06 – 16 – 21 – 30 – 32. Nuevo acumulado: $230 millones de pesos.

Estos son los Resultados del sorteo N.º 575 de MiLoto del martes 21 de julio de 2026. 🍀✨



¡Tuvimos 10.234 ganadores!🎉



📱 ¿Tú también quieres convertirte en uno de los ganadores? Ve por tu oportunidad, juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/7tCLoIxEjs pic.twitter.com/97kgvtfbPa — Baloto (@Baloto_Colombia) July 22, 2026

Así puede jugar al MiLoto

El atractivo de este juego de azar pasa por su dinamismo, lo cual explica por qué el premio principal se reparte de forma tan constante. La idea consiste en elegir cinco números dentro de un rango del 1 al 39, y la recompensa se distribuye proporcionalmente según la cantidad de aciertos obtenidos. Aquel jugador que logre adivinar la combinación completa se llevará el gran pozo acumulado, el cual sigue creciendo sorteo tras sorteo mientras nadie consiga descifrarlo.

Pasos para reclamar un premio del MiLoto

Lo más importante es que usted mantenga el boleto en buenas condiciones. Se debe tener en cuenta que hay un monto máximo de efectivo que puede reclamar en los puntos autorizados de venta. Si la cifra supera ese tope, debe dirigirse a una oficina principal de Baloto para reclamarlo. Para cualquier duda puede consultar la página web oficial del sitio.

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