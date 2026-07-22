Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Harold Tejada en la fuga del día!

Siga las emociones de una nueva fracción de la Grande Boucle, este miércoles, que unirá caminos entre Chambéry y Voiron.

Etapa 17 del Tour de Francia. en vivo | Claro Sports

Isaac del Toro, etapa 17 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Chambéry – Voiron?

Cinco corredores logran sacar una ventaja sobre el pelotón y conformar la fuga. En estos momentos tienen solo 10 segundo de diferencia con respecto al lote. Harold Tejada es uno de ellos. Lo acompañan Ben Healy, Max Walker, Ion Izaguirre y Anthony Turgis. En estos momentos el pelotón todavía no deja que se forme una fuga. Hay varios corredores intentando atacar, pero rápidamente son capturados. Apenas se pasó el primer puerto del día, el Cote de Bassa. ¡Bienvenidos al directo de la etapa 17 del Tour de Francia! Las emociones de la última semana de la Grande Boucle avanzan y hoy miércoles la carrera propone un perfil con cuatro puertos de montaña y un sprint bonificable. Una fracción que se puede prestar par la fuga o para que los velocistas peleen el sprint en la llegada a Voiron. En total son 174.7 kilómetros de recorrido.

Todo listo para la etapa de hoy

En teoría habrá otra oportunidad para la legión de embaladores en la recta final de la Grande Boucle. Previo a las fracciones de alta montaña, habrá 174 kilómetros que se componen de cuatro picos de montaña, así como un sprint intermedio previo a la meta. Será un día de cierto relajo para los favoritos de la general, que palpitarán el andar por los Alpes.

La etapa 17 | Foto: Tour de Francia

¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa

El mexicano sigue firme en el podio del Giro de Italia tras la última etapa. Suma casi siete minutos de diferencia ante Tadej Pogacar, su compañero de equipo, quien calienta motores para los Alpes. Egan Bernal sigue sin poder ingresar en el top 10 de la carrera.

Posición Nombre – Equipo Tiempo 1. Tadej Pogacar (UAE) 56:14:18 2. Remco Evenepoel (RBH) 4:32 3. Isaac del Toro (UAE) 6:51 4. Paul Seixas (DCG) 7:11 5. Juan Ayuso 9:22 6. Mattias Skjelmose (LDT) 10:14 7. Thymen Arensman (NIN) 12:50 8. Lenny Martínez (BAV) 12:58 9. Jordan Jegat 22:50 10. Yannis Voisard (TPC) 24:18

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?

Los derechos de transmisión para toda Latinoamérica están en poder de ESPN. Este canal está disponible en todos los cableoperadores y también se puede ver en streaming con una suscripción en la plataforma Disney+. Por su parte, Claro Sports va a tener el minuto a minuto y toda la información con respecto a lo que acontezca en la carrera ciclística de mayor relevancia.

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