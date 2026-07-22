Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 21 de julio de 2026

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Resultados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana

Los chances y las loterías cumplen un papel fundamental en la actualidad colombiana, millones de personas dependen que sus números ganadores caigan para su beneficio económico. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todo lo relacionado con este tema de lazar en todo el territorio nacional.

MiLoto

MiLoto 06 16 21 30 32

Lotería de Cundinamarca

Cundinamarca 5802 – Serie 272

Lotería de Cruz Roja

Cruz Roja 8403 – Serie 141

Lotería del Tolima

Tolima 3805 – Serie 25

Lotería del Huila

Huila 6142 – Serie 087

Dorado

Mañana 8538 – La 5ta 4 – Tarde 8478 – La 5ta 5

Culona

Día 7644 – Noche 5707

Astro Sol

2695 – Signo Aries

Astro Luna

4831 – Signo Virgo

Pijao de Oro

3354 – La 5ta 4

Paisita

Día 1822 – La 5ta 4 – Noche 4776 – Caballo

Chontico

Día 0072 – La 5ta 3 – Noche 3067 – La 5ta 5

Cafeterito

Tarde 9378 – La 5ta 6 – Noche 1523 – La 5ta 5

Sinuano

Día 4501 – La 5ta 9 – Noche 9667 – La 5ta 8

Cash Three

Día 828 – Noche 727

Play Four

Día 5254 – Noche 8976

Samán

Día 6517

Caribeña

Día 1851 – La 5ta 3 – Noche 9992 – La 5ta 1

Motilón

Tarde 7315 – La 5ta 1 – Noche 6276 – La 5ta 2

Fantástica

Día 6720 – La 5ta 3 – Noche 9789 – La 5ta 2

Antioqueñita

Día 8662 – La 5ta 1 – Tarde 5866 – La 5ta 3

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