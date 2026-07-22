Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 21 de julio de 2026
Consulte Claro Sports y revise sus boletos, puede que sea un feliz ganador pero aún no lo sabe.
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Los chances y las loterías cumplen un papel fundamental en la actualidad colombiana, millones de personas dependen que sus números ganadores caigan para su beneficio económico. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todo lo relacionado con este tema de lazar en todo el territorio nacional.
MiLoto
MiLoto 06 16 21 30 32
Lotería de Cundinamarca
Cundinamarca 5802 – Serie 272
Lotería de Cruz Roja
Cruz Roja 8403 – Serie 141
Lotería del Tolima
Tolima 3805 – Serie 25
Lotería del Huila
Huila 6142 – Serie 087
Dorado
Mañana 8538 – La 5ta 4 – Tarde 8478 – La 5ta 5
Culona
Día 7644 – Noche 5707
Astro Sol
2695 – Signo Aries
Astro Luna
4831 – Signo Virgo
Pijao de Oro
3354 – La 5ta 4
Paisita
Día 1822 – La 5ta 4 – Noche 4776 – Caballo
Chontico
Día 0072 – La 5ta 3 – Noche 3067 – La 5ta 5
Cafeterito
Tarde 9378 – La 5ta 6 – Noche 1523 – La 5ta 5
Sinuano
Día 4501 – La 5ta 9 – Noche 9667 – La 5ta 8
Cash Three
Día 828 – Noche 727
Play Four
Día 5254 – Noche 8976
Samán
Día 6517
Caribeña
Día 1851 – La 5ta 3 – Noche 9992 – La 5ta 1
Motilón
Tarde 7315 – La 5ta 1 – Noche 6276 – La 5ta 2
Fantástica
Día 6720 – La 5ta 3 – Noche 9789 – La 5ta 2
Antioqueñita
Día 8662 – La 5ta 1 – Tarde 5866 – La 5ta 3