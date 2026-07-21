Resultados de chances y loterías: números que cayeron y ganadores | 20 de julio de 2026
Consulte los resultados de los distintos sorteos del 20 de julio de lo chances, esto a lo largo del territorio nacional.
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De a poco va llegando el final del mes de julio y tras un puente festivo de descanso para los colombianos, muchos de ellos regresan a sus actividades cotidianas. Una que no tiene para es el jugar loterías y chances, pues las personas ven una oportunidad de ganar dinero con estas alternativas de azar.
Resultados de chances hoy, 20 de julio
Dorado
Día 4343 – La 5ta 3 — Noche 0655 – La 5ta 1
Culona
Día 5233 – Noche 0470
Astro Luna
1382 – Signo Capricornio
Pijao de Oro
3498 – La 5ta 7
Paisita
Día 6516 – La 5ta 1 – Noche 4242
Chontico
Día 1912 – La 5ta 8 – Noche 8451 – La 5ta 8
Sinuano
Día 8925 – La 5ta 3 – Noche 9086 – La 5ta 8
Cash Three
Día 205 – Noche 688
Play Four
Día 4641 – Noche 2172
Samán
Día 3965
Caribeña
Día 8699 – La 5ta 8 – Noche 7669 – La 5ta 7
Motilón
Tarde 3343 – La 5ta 4 – Noche 13251
Fantástica
Noche 3728 – La 5ta 7
Antioqueñita
Día 4037 – La 5ta 1 – Tarde 7214 – La 5ta 7