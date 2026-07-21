Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 20 de julio de 2026

Consulte los números ganadores del más reciente sorteo del Baloto, que se dio en el marco de la celebración del 20 de julio.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Pasó el puente festivo del 20 de julio, una de las festividades más importantes en Colombia y las personas en distintas partes del país ya se disponen a retomar sus rutinas. Algo que hace parte importante es el Baloto, uno de los jugos de azar con el que más se divierte la gente. En Claro Sports le informamos sobre los números ganadores para que revise si fue ganador de algunos de los premios.

Resultados del Baloto hoy, 20 de julio

Números ganadores: 03 – 22 – 23 – 25 – 37 – 01.

Resultados del Baloto revancha hoy, 20 de julio

Números ganadores: 03 – 10 – 11 – 23 – 33 – 15.

Resultados MiLoto hoy, 20 de julio

Números ganadores: 08 – 09 – 13 – 18 – 34.

Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.685 de #BalotoRevancha, N° 574 de #MiLoto y el N° 369 de #ColorLoto del Lunes 20 de Julio.



¡22.732 ganadores en total!



🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉 https://t.co/Dr670gpRHn#ResultadosBaloto pic.twitter.com/VJKIyavmlq — Baloto (@Baloto_Colombia) July 21, 2026

¿Cómo funciona el Baloto?

Lo primero que debe tener en cuenta es que cada línea de juego se compone de cinco números entre el 1 y 45. La súperbalota está entre el 1 y el 16 y la idea es que adivine la mayor cantidad de números de la secuencia, que en total son seis. Si logra descifrarla completa, ganará el premio mayor acumulado. Si nadie gana, ese monto aumentará hasta que haya ganador.

¿Dónde puede comprar el Baloto?

Son varios los sitios autorizados para comprar el tiquete. Comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio son varias de las opciones, siempre y cuando usted identifique el logo de Baloto en el lugar. Por medio de la página web oficial también puede adquirir el boleto, haciendo el registro y siguiendo los pasos para hacer su pronóstico.

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