Checo Pérez critica sistema de clasificación en Japón y revela problema clave de Cadillac

El piloto mexicano fue eliminado en la Q1, terminando en la posición 19 de la clasificación para la carrera del domingo

Checo saldrá de la parte baja de la parrilla de la carrera en Japón | Reuters

Checo Pérez quedó eliminado en la Q1 del Gran Premio de Japón y largará desde la posición 19 en la carrera del domingo. El piloto mexicano señaló que el principal problema de Cadillac está relacionado con el despliegue de energía, lo que les reduce la velocidad sobre la pista; algo que terminó por afectarles en la clasificación.

Tras la sesión en Suzuka, el tapatío explicó que el rendimiento del auto no se reflejó en los tiempos debido a esta situación técnica. “Creo que había mucho potencial”, declaró en la zona de medios tras quedar fuera en la primera ronda. El mexicano detalló que el inconveniente principal se mantiene en la gestión energética del monoplaza.

“Hemos estado teniendo muchos problemas con el despliegue de energía. Seguimos perdiendo entre tres décimas y medio segundo cada vuelta en el despliegue. Es algo que no hemos podido superar”, afirmó.

Esta situación se relaciona con los ajustes en el sistema de clasificación que introdujo la FIA, donde el uso de energía y la recarga influyen en el rendimiento por vuelta. Pérez señaló que este factor ha condicionado la velocidad del auto, especialmente por la necesidad de recargar en los primeros sectores del circuito, los cuales suelen ser claves en la Qualy.

El piloto también explicó que esta problemática no solo se presentó en la clasificación, sino también durante las tandas largas de las Prácticas Libres. “Realmente espero que para mañana en la carrera podamos solucionarlo, porque también ocurrió en las tandas largas”, comentó sobre el comportamiento del auto.

A pesar del resultado en la Qualy, Pérez indicó que el ritmo de carrera podría ser distinto. Algo que han observado en las primeras dos carreras, por encima de lo hecho en las prácticas y en las clasificaciones anteriores. “Creo que tenemos mejor ritmo de carrera que de clasificación; con suerte, podremos estar un poco más en la pelea más adelante”, agregó.

El mexicano también habló sobre la necesidad de realizar ajustes más amplios en el desarrollo del auto a lo largo de la temporada. “Debemos realizar cambios más grandes, estamos recargando mucho a través del sector uno y esas cosas”, explicó sobre el funcionamiento en Suzuka.

Finalmente, Checo Pérez hizo referencia a la dependencia actual del monoplaza respecto a la energía, aunque señaló que tiene la esperanza de encontrar algunas mejoras a lo largo del año para poder afrontar lo que resta de la campaña 2026 de la Fórmula 1.

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