Resultados de loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 26 de marzo de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las loterías y chances colombianas para el jueves 26 de marzo.

¿Cómo jugaron las loterías en Colombia? | Brandon Bell / Getty Images via AFP

Comienza el último fin de semana del tercer mes del 2026 y los juegos del azar siguen haciendo de las suyas. Los colombianos amanecen muy pendientes de su suerte para ver si esta les ha sonreído con un par de millones de pesos en sus bolsillos. En Claro Sports les traemos todos los detalles de los sorteos de las loterías y chances para el jueves 26 de marzo.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2839

2839 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 6494

6494 Serie: 079

Lotería del Quindío

Sorteo: 3008

3008 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 4696

4696 Serie: 176

Resultados de chances el 26 de marzo

Dorado: Mañana 6738 – La 5ta 0 – Tarde 9924 – La 5ta 0

Mañana 6738 – La 5ta 0 – Tarde 9924 – La 5ta 0 Culona: Día 4559 – Noche 6096

Día 4559 – Noche 6096 Astro Sol: 3702 – Signo Piscis

3702 – Signo Piscis Astro Luna: 8735 – Signo Virgo

8735 – Signo Virgo Pijao de Oro: 2696 – La 5ta 5

2696 – La 5ta 5 Paisita: Día 3715 – La 5ta 4 – Noche 7572

Día 3715 – La 5ta 4 – Noche 7572 Chontico : Día 9117 – La 5ta 1 – Noche 8270 – La 5ta 4

: Día 9117 – La 5ta 1 – Noche 8270 – La 5ta 4 Cafeterito: Tarde 5881 – La 5ta 2 – Noche 9299 – La 5ta 3

Tarde 5881 – La 5ta 2 – Noche 9299 – La 5ta 3 Sinuano: Día 0546 – La 5ta 8 – Noche 0488 – La 5ta 6

Día 0546 – La 5ta 8 – Noche 0488 – La 5ta 6 Cash Three: Día 310 – Noche 306

Día 310 – Noche 306 Play Four: Día 0185 – Noche 6593

Día 0185 – Noche 6593 Samán: Día 1507

Día 1507 Caribeña: Día 2137 – La 5ta 6 – Noche 5536 – La 5ta 9

Día 2137 – La 5ta 6 – Noche 5536 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 4726 – La 5ta 3 – Noche 8708 – La 5ta 7

Tarde 4726 – La 5ta 3 – Noche 8708 – La 5ta 7 Fantástica: Día 2752 – La 5ta 2 – Noche 1693 1693 – La 5ta 6

Día 2752 – La 5ta 2 – Noche 1693 1693 – La 5ta 6 Antioqueñita: Día 3949 – La 5ta 7 – Tarde 1551 – La 5ta 2

Día 3949 – La 5ta 7 – Tarde 1551 – La 5ta 2 Win 4: 1391

1391 Evening: 9342

Te puede interesar: