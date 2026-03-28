Colombia, a buscar reivindicarse frente a Francia

La Selección Colombia se mide ante Francia con la misión de convencer y afinar detalles de cara al Mundial 2026 en un duelo de alto nivel.

Colombia se mide ante Croacia en amistoso FIFA | FCF.

Este domingo 29 de marzo de 2026, el FedEx Field de Landover, Maryland, será el escenario de un auténtico choque de trenes. La Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, cierra su gira por Estados Unidos enfrentando a la poderosa Francia, liderada por Kylian Mbappé, en un amistoso que forma parte de la preparación para el Mundial 2026.

Una rivalidad histórica

Aunque se trate de un partido amistoso, el enfrentamiento entre Colombia y Francia siempre ha generado grandes expectativas. A lo largo de los años, estos choques han dejado partidos memorables y resultados ajustados que reflejan la competitividad de ambos equipos.

Antecedentes: leve ventaja gala

Colombia y Francia se han enfrentado en cinco ocasiones oficiales, con un saldo que favorece ligeramente a los europeos:

Victorias de Francia: 3

3 Victorias de Colombia: 2

2 Empates: 0

Entre los encuentros más recordados destacan:

18/06/1972 : Colombia 2-3 Francia (Copa Independencia de Brasil).

: 2-3 Francia (Copa Independencia de Brasil). 10/06/1993 : Francia 1-3 Colombia (Amistoso), triunfo histórico liderado por el ‘Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón.

: Francia 1-3 (Amistoso), triunfo histórico liderado por el ‘Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón. 18/06/2003: Francia 1-0 Colombia (Copa Confederaciones).

Francia 1-0 (Copa Confederaciones). 03/06/2008 : Francia 1-0 Colombia (Amistoso).

: Francia 1-0 (Amistoso). 23/03/2018: Francia 2-3 Colombia (Amistoso), una remontada épica de la Tricolor en el Stade de France.

Qué esperar del partido

Para este 2026, ambos seleccionados llegan con realidades similares: ya están clasificados al Mundial y buscan consolidar sus nóminas estelares. Francia destaca por la velocidad explosiva de sus delanteros, mientras que Colombia se apoya en la motivación tras enfrentar a Croacia y el excelente estado de forma de Luis Díaz. No obstante, el equipo europeo viene de ganarle a Brasil en un duelo amistoso, mientras que la ‘Tricolor’ cayó 2-1 ante Croacia, dejando más dudas que certezas.

Estrategias y figuras claves

La Selección Colombia podría aprovechar su presión en la mitad del campo y la capacidad de creación de su mediocampo para incomodar a los galos. Por su parte, Francia intentará imponer su estilo dinámico y aprovechar la jerarquía de Mbappé (si llega a ser titular) y sus compañeros para desequilibrar a la defensa colombiana.

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