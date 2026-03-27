Resultado MiLoto hoy, 26 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

En Claro Sports se pueden enterar de todos los detalles sobre un nuevo sorteo de MiLoto para este jueves 26 de marzo.

Resultado de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

MiLoto es una de las loterías más populares de todo el territorio colombiano. Este jueves 26 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo y los colombianos quedaron expectantes para ver si la suerte les había sonreído para cambiar su situación económica. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

Resultado de MiLoto este jueves, 26 de marzo de 2026

Números ganadores: 01 – 05 – 10 – 13 – 35

01 – 05 – 10 – 13 – 35 Nuevo acumulado: $400 millones de pesos.

Resultado MiLoto 26 de marzo | baloto.com

Así se juega MiLoto

La dinámica es sencilla. A través de cinco números, entre 1 y 39, usted podrá llevarse una jugosa suma de dinero. Tiene la opción de escogerlos, o en su defecto, el sistema podrá arrojarlos automáticamente. Si usted tiene dos o más aciertos, le corresponde un premio económico, pero el acumulado irá creciendo a medida de que no caiga.

Procedimiento para cobrar los premios

Todo depende del monto a reclamar. El ganador es el que dé con el clavo y le atine a los cinco números, pero usted debe anotar que la compañía define límites para reclamar en un punto de venta autorizado. De lo contrario, a usted le tocará ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad del ganador. Los topes se pueden ver en el sitio web o en el reverso del tiquete.

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