Resultado MiLoto hoy, 30 de marzo de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles son los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, este lunes 30 de marzo de 2026.

Resultado de MiLoto este lunes, 30 de marzo de 2026

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el sorteo de MiLoto dejó nuevos ganadores con muy buenas sumas de dinero. A través de Claro Sports usted podrá consultar todos los números que cayeron en la última jornada.

Resultado de MiLoto este lunes, 30 de marzo de 2026

Números ganadores: 05 – 08 – 25 – 29 – 32

05 – 08 – 25 – 29 – 32 Nuevo acumulado: $500 millones de pesos.

MiLoto el 30 de marzo

Así se juega MiLoto

Es muy sencillo participar. Por medio de cinco números, entre el 1 y 39, usted podrá llevarse una enorme y jugosa suma de dinero. Usted tiene opción de escogerlos o el sistema le arrojará el cartón automáticamente. En caso de dos o más aciertos, le corresponde un premio económico, pero el acumulado crecerá mientras no caiga.

Procedimiento para cobrar los premios

Si usted da con el clavo y le atina al premio mayor, debe tener en cuenta que la compañía define límites para reclamar el dinero en un punto de venta autorizado. Le tocaría ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad del ganador. Esos topes pueden consultarse en el sitio web o reverso del tiquete.

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