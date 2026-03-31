Resultado MiLoto hoy, 30 de marzo de 2026: estos son los números ganadores
Consulte cuáles son los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, este lunes 30 de marzo de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, el sorteo de MiLoto dejó nuevos ganadores con muy buenas sumas de dinero. A través de Claro Sports usted podrá consultar todos los números que cayeron en la última jornada.
Resultado de MiLoto este lunes, 30 de marzo de 2026
- Números ganadores: 05 – 08 – 25 – 29 – 32
- Nuevo acumulado: $500 millones de pesos.
Así se juega MiLoto
Es muy sencillo participar. Por medio de cinco números, entre el 1 y 39, usted podrá llevarse una enorme y jugosa suma de dinero. Usted tiene opción de escogerlos o el sistema le arrojará el cartón automáticamente. En caso de dos o más aciertos, le corresponde un premio económico, pero el acumulado crecerá mientras no caiga.
Procedimiento para cobrar los premios
Si usted da con el clavo y le atina al premio mayor, debe tener en cuenta que la compañía define límites para reclamar el dinero en un punto de venta autorizado. Le tocaría ir a una oficina especializada para garantizar la seguridad del ganador. Esos topes pueden consultarse en el sitio web o reverso del tiquete.