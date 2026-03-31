¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 30 de marzo?

El equipo azul domina La Villa 360 y toma ventaja clave rumbo a la recta final de Exatlón México

El equipo azul domina La Villa 360. Foto print X: @ExatlonMx

La semana 27 de Exatlón México arrancó con intensidad y dejó claro qué equipo llega con mejor ritmo a la recta final de la competencia. Este lunes 30 de marzo se disputó uno de los juegos más importantes: La Villa 360, donde los atletas buscan asegurar condiciones óptimas para encarar los próximos desafíos.

El equipo azul se llevó una victoria cerrada con marcador de 5-4 en Duelo por la ventaja, tras una batalla que se definió en relevos, donde Evelyn y Alexis superaron a Karol y Humberto en el enfrentamiento final. Momentos clave como la remontada de Koke Guerrero en la zona de tiro y la actuación de Alexis, quien venció a Mati Álvarez, inclinaron la balanza a favor de los celestes. Como recompensa, obtuvieron una ventaja estratégica que les permitirá retrasar 10 segundos a un rival, misma que fue fundamental en la prueba de La Villa 360.

¿Quién ganó La Villa 360 este lunes y cuál es el premio? Resumen y resultado

El equipo azul fue el gran ganador de La Villa 360 este lunes 30 de marzo, imponiéndose con un marcador de 8-1 sobre el equipo rojo. Desde las primeras carreras, los celestes tomaron ventaja y no soltaron el control del enfrentamiento, confirmando su buen momento dentro de la competencia.

Aunque Karol fue la única en lograron sumar puntos, no fue suficiente para frenar el ritmo de los azules, quienes defendieron su lugar en la Villa 360. Este resultado también refleja el golpe anímico que ha sufrido el equipo rojo tras la reciente eliminación de César Villaluz.

El premio por ganar La Villa 360 es uno de los más importantes del reality, ya que ofrece condiciones superiores para la recuperación física. Los ganadores disfrutan de camas cómodas, aire acondicionado y acceso a una cocina equipada con mayor variedad de alimentos, lo que representa una ventaja clave en el rendimiento durante la semana. Mientras que la derrota en la Villa 360 obliga al equipo rojo a regresar a la barraca, donde las condiciones son mucho más limitadas.

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Exatlón México se puede seguir en vivo y en directo en el canal Azteca UNO. La emisión de lunes a viernes inicia a las 20:30 horas tiempo del centro de México, mientras que los domingos el arranque se da media hora antes, es decir a las 20:00 horas. El programa también puede verse mediante plataformas digitales.

Los espectadores pueden seguir cada episodio mediante la aplicación TV Azteca en vivo o a través del sitio web tvazteca.com. El canal de YouTube del Exatlón publica los capítulos de la temporada un día después de su transmisión en televisión.

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