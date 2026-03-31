Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 30 de marzo de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos del pasado lunes 30 de marzo.

Lotería De Cundinamarca / Foto: Referencial.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más se efectuó el sorteo de las principales loterías del país, entre ellas las de Cundinamarca y Tolima, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados.

Lotería de Cundinamarca

Sorteo: 4796

4796 Premio mayor: $6.000 millones de pesos.

$6.000 millones de pesos. Número: 6683

6683 Serie: 232

Lotería del Cundinamarca el 30 de marzo

Lotería del Tolima

Sorteo: 4163

4163 Premio mayor: $3.500 millones de pesos.

$3.500 millones de pesos. Número: 6680

6680 Serie: 132

Lotería del Tolima el 30 de marzo

Resultados de chances hoy

Sinuano Día: 5201 – 5

5201 – 5 Sinuano Noche: 8346

8346 Caribeña Día: 8401 – 9

8401 – 9 Caribeña Noche: 3346

3346 Astro Sol: 4657 – Géminis

4657 – Géminis Astro Luna: 2759 – Acuario

2759 – Acuario Pick 3 Día: 665

665 Pick 3 Noche: 4275

4275 Pick 4 Día: 1275

1275 Pick 4 Noche: 4275

4275 Motilón Noche: 9384 – 4

9384 – 4 Fantástica Día: 1825 – 6

1825 – 6 Fantástica Noche: 8774 – 4

8774 – 4 Culona Noche: 3322

3322 Cafeterito Tarde: 0050 – 9

0050 – 9 Cafeterito Noche: 0121 – 1

0121 – 1 Chontico Día: 4787 – 8

4787 – 8 Chontico Noche: 1445 – 0

1445 – 0 Paisita 1: 8058 – 4

8058 – 4 Paisita 2: 4207 – Tigre

4207 – Tigre Antioqueñita 1: 5637 – 2

5637 – 2 Antioqueñita 2: 1398 – 0

1398 – 0 Dorado Día: 9492 – 5

9492 – 5 Dorado Tarde: 3712 – 1

3712 – 1 Pijao: 9046 – 7

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