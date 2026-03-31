Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 30 de marzo de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos del pasado lunes 30 de marzo.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más se efectuó el sorteo de las principales loterías del país, entre ellas las de Cundinamarca y Tolima, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados.
Lotería de Cundinamarca
- Sorteo: 4796
- Premio mayor: $6.000 millones de pesos.
- Número: 6683
- Serie: 232
Lotería del Tolima
- Sorteo: 4163
- Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
- Número: 6680
- Serie: 132
Resultados de chances hoy
- Sinuano Día: 5201 – 5
- Sinuano Noche: 8346
- Caribeña Día: 8401 – 9
- Caribeña Noche: 3346
- Astro Sol: 4657 – Géminis
- Astro Luna: 2759 – Acuario
- Pick 3 Día: 665
- Pick 3 Noche: 4275
- Pick 4 Día: 1275
- Pick 4 Noche: 4275
- Motilón Noche: 9384 – 4
- Fantástica Día: 1825 – 6
- Fantástica Noche: 8774 – 4
- Culona Noche: 3322
- Cafeterito Tarde: 0050 – 9
- Cafeterito Noche: 0121 – 1
- Chontico Día: 4787 – 8
- Chontico Noche: 1445 – 0
- Paisita 1: 8058 – 4
- Paisita 2: 4207 – Tigre
- Antioqueñita 1: 5637 – 2
- Antioqueñita 2: 1398 – 0
- Dorado Día: 9492 – 5
- Dorado Tarde: 3712 – 1
- Pijao: 9046 – 7