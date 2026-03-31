Resultados de loterías de Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 30 de marzo de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías del país, en los sorteos del pasado lunes 30 de marzo.

Lotería De Cundinamarca
Lotería De Cundinamarca / Foto: Referencial.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más se efectuó el sorteo de las principales loterías del país, entre ellas las de Cundinamarca y Tolima, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, usted puede consultar todos los resultados.

Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo: 4796
  • Premio mayor: $6.000 millones de pesos.
  • Número: 6683
  • Serie: 232
Lotería del Cundinamarca el 30 de marzo
Lotería del Cundinamarca el 30 de marzo

Lotería del Tolima

  • Sorteo: 4163
  • Premio mayor: $3.500 millones de pesos.
  • Número: 6680
  • Serie: 132
Lotería del Tolima el 30 de marzo
Lotería del Tolima el 30 de marzo

Resultados de chances hoy

  • Sinuano Día: 5201 – 5
  • Sinuano Noche: 8346
  • Caribeña Día: 8401 – 9
  • Caribeña Noche: 3346
  • Astro Sol: 4657 – Géminis
  • Astro Luna: 2759 – Acuario
  • Pick 3 Día: 665
  • Pick 3 Noche: 4275
  • Pick 4 Día: 1275
  • Pick 4 Noche: 4275
  • Motilón Noche: 9384 – 4
  • Fantástica Día: 1825 – 6
  • Fantástica Noche: 8774 – 4
  • Culona Noche: 3322
  • Cafeterito Tarde: 0050 – 9
  • Cafeterito Noche: 0121 – 1
  • Chontico Día: 4787 – 8
  • Chontico Noche: 1445 – 0
  • Paisita 1: 8058 – 4
  • Paisita 2: 4207 – Tigre
  • Antioqueñita 1: 5637 – 2
  • Antioqueñita 2: 1398 – 0
  • Dorado Día: 9492 – 5
  • Dorado Tarde: 3712 – 1
  • Pijao: 9046 – 7

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