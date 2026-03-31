Costa Rica vs Irán en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 31 de marzo de 2026?
Los de Fernando Batista tienen una buena prueba para medirse en esta fecha FIFA.
Costa Rica e Irán se enfrentan este martes 31 de marzo de 2026 en un nuevo partido amistoso internacional por la fecha FIFA, en un duelo que servirá como termómetro para ambos seleccionados en pleno proceso de reconstrucción. Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo, con el resultado, los goles y todas las incidencias de un encuentro que promete intensidad y muchas conclusiones de cara al futuro.
La selección costarricense llega tras empatar 2-2 ante Jordania, en un partido donde mostró dos caras y dejó en evidencia aspectos a corregir, especialmente en defensa. Bajo la conducción de Fernando Batista, la Tricolor busca consolidar una base con jugadores jóvenes y afinar su funcionamiento colectivo, mientras que Irán, que viene de caer 2-1 ante Nigeria, intentará recuperar sensaciones apoyado en su orden táctico y el peso ofensivo de Mehdi Taremi, en un cruce que puede dejar señales importantes para ambos procesos.
¿A qué hora juega Costa Rica vs Irán hoy 31 de marzo de 2026?
El encuentro entre Costa Rica e Irán está programado para el martes 31 de marzo a las 7:00 horas y se disputará en el Mardan Stadyumu de Turquía.
Alineaciones confirmadas para el Irán vs Costa Rica de este martes
Fernando Bocha Batista y Amir Ghalenoei han elegido las siguientes alineaciones para el duelo entre Irán y Costa Rica:
- Costa Rica: Patrick Sequeira, Juan Pablo Vargas, Guillermo Villalobos, Andy Rojas, Gerald Taylor, Josimar Alcócer, Andrey Soto, Jefferson Brenes, Orlando Galo, Warren Madrigal y Jorkaeff Azofeifa. DT: Fernando Batista.
- Irán: Seyedhossein Hosseinin, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Amirmohammad Razaghinia, Danial Esmaeilifar, Milad Mohammadikeshma, Seyed Saman Ghoddoos, Amirhossein Hosseinzadeh, Mohammad Mohebbi, Ali Gholizadeh y Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.
¿Quién transmite en vivo el Irán vs Costa Rica y dónde ver por TV y online?
Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Teletica (Canal 7) y Repretel (Canal 6).