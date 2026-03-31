Rating Colombia del 30 de marzo de 2026, según CNC: ‘A otro nivel’ no tiene competencia

En Claro Sports les traemos todos los detalles de lo que sucedió este lunes 30 de marzo del 2026.

A Otro Nivel Canal Caracol – Canal Caracol.

Diariamente los colombianos están pendientes de lo que sucede en el rating, por tal motivo en Claro Sports les traemos el escalafón completo de lo sucedido este lunes 30 de marzo del 2026. En la parrilla de lunes a viernes hay un programa que está acaparando el primero lugar, se trata del reality musical de ‘A otro nivel’.

Rating en Colombia del 30 de marzo de 2026, según CNC

1. A otro nivel | Canal Caracol | 10,32%

2. Noticias Caracol PRM | 9,67%

3. Espacio político: Partido Pacto Histórico | Canal RCN | 5,52%

4. Las de siempre | Canal RCN | 5,47%

5. Noticias Caracol MD | 5,31%

6. La Rosa de Guadalupe, parte 2 | Canal RCN | 5,26%

7. La casa de los famosos | Canal RCN | 5,20%

8. Espacio político: Partido Liberal | Canal Caracol | 5,05%

9. Noticias RCN PRM | 4,94%

10. La reina del flow | Canal Caracol | 4,49%

Parrilla futbolera de este martes, 31 de marzo del 2026:

08:00 p.m. | Deportes Tolima vs Águilas Doradas | Liga BetPlay.

04:00 p.m. | República Democrática del Congo vs Jamaica | Repechaje del Mundial.

10:00 p.m. | Irak vs Bolivia | Repechaje del Mundial.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías (CNC) estipula el rating por medio de porcentajes. Allí se toman los datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Así mismo, si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio consumido que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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