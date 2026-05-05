Copa BetPlay 2026: ¿Cómo quedaron los grupos y la programación de la fecha 1?

Los equipos que no están clasificados a la fase II de Liga y Torneo BetPlay son los encargados de abrir el telón del certamen.

Trofeo de la Copa BetPlay | Vizzor Image

La Dimayor dio a conocer los grupos, horarios y días de la primera jornada de la Copa BetPlay 2026, torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división del fútbol colombiano. En Claro Sports les contamos los pormenores de esta competencia, que se podría decir es la segunda más importante del país.

Antes que nada, se debe hacer la salvedad que el certamen dará comienzo con la fase 1A, que cruza a los clubes que quedaron eliminados tanto de la Liga como del Torneo BetPlay. En total son veinte escuadras las que están en esa ronda, las cuales se distribuyen en cuatro grupos de cinco elencos.

Por fecha habrá un equipo que descanse, mientras que los otros cuatro jugarán la jornada correspondiente. Los dos mejores equipos de cada sector tendrán un lugar en la fase final, que inicia desde los octavos. Antes, en la ronda 1B, jugarán entre ellos a partidos de ida y vuelta los clubes que clasificaron tanto a playoffs como a cuadrangulares.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa BetPlay 2026?

Grupo A

Deportivo Cali.

Atlético Bucaramanga.

Alianza FC.

Boca Juniors de Cali.

Real Santander.

Grupo B

Millonarios.

Llaneros.

Boyacá Chicó.

Patriotas.

Atlético FC.

Grupo C

Independiente Medellín.

Fortaleza.

Cúcuta Deportivo.

Orsomarso.

Leones.

Grupo D

Águilas Doradas.

Jaguares.

Deportivo Pereira.

Independiente Yumbo.

Real Cundinamarca.

Programación de la fecha 1 de la Copa BetPlay 2026

Miércoles 6 de mayo

Patriotas vs Boyacá Chicó | 7:00 p.m. | La Independencia.

Jueves 7 de mayo

Jaguares vs Real Cundinamarca | 4:00 p.m. | Jaraguay.

Boca Juniors Cali vs Alianza | 4:00 p.m. | Pascual Guerrero.

Llaneros vs Atlético FC | 5:00 p.m. | Bello Horizonte.

Independiente Yumbo vs Deportivo Pereira | 6:00 p.m. | Raúl Miranda.

Bucaramanga vs Real Santander | 8:00 p.m. | Américo Montanini.

Viernes 8 de mayo

Fortaleza vs Leones | 3:00 p.m. | Metropolitano de Techo.

Sábado 9 de mayo

Orsomarso vs Cúcuta Deportivo | 5:00 p.m. | Daniel Villa Zapata.

¿Por dónde ver en vivo la Copa BetPlay 2026? Canales y plataformas streaming

Los partidos de esta competencia los podrá seguir a través de la señal básica de Win Sports y también por el canal de suscripción Win Sports + y su aplicación Win Play. Otra opción es a través del canal de YouTube oficial del Win Sports y de Dimayor. Tener en cuenta que es necesario consultar la página de Dimayor para saber con exactitud por dónde van a pasar el juego de su equipo.

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