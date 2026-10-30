Resultados de las loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 29 de octubre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 29 de octubre.

Lotería De Bogotá / Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los jueves, se efectuaron los sorteos de las principales loterías desde Bogotá y el Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Lotería de Bogotá

Sorteo: 2870

2870 Premio mayor: $12.000 millones de pesos.

$12.000 millones de pesos. Número: 0500

0500 Serie: 094

Lotería de Bogotá el 29 de octubre

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Lotería de Quindío

Sorteo: 3022

3022 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número: 2506

2506 Serie: 090

Resultados de chances

Astro Sol: 9573 – Piscis

9573 – Piscis Astro Luna: 5045 – Escorpio.

5045 – Escorpio. Caribeña Día: 1160 – 7

1160 – 7 Caribeña Noche: 6387 – 0

6387 – 0 Sinuano Día: 6443 – 2

6443 – 2 Sinuano Noche: 9187 – 1

9187 – 1 Motilón Día: 4850 – 2

4850 – 2 Motilón Noche: 0601 – 3

0601 – 3 Culona Día: 5479

5479 Culona Noche: 1960

1960 Dorado Día: 0496 – 1

0496 – 1 Dorado Tarde: 5847 – 3

5847 – 3 Dorado Noche: 9817 – 9

9817 – 9 Play Four Día: 6375

6375 Play Four Noche: 6602

6602 Cash 3 Día: 968

968 Cash 3 Noche: 819

819 Cafeterito Tarde: 9201 – 6

9201 – 6 Cafeterito Noche: 4127 – 1

4127 – 1 Fantástica Día: 2045 – 6

2045 – 6 Fantástica Noche: 1414 – 4

1414 – 4 Chontico Día: 5928 – 4

5928 – 4 Chontico Noche: 6296-1

6296-1 Paisita 1: 3094 – 7

3094 – 7 Paisita 2: 4444

4444 Antioqueñita 1: 6365 – 0

6365 – 0 Antioqueñita 2: 0048 – 7

0048 – 7 Pijao: 1435 – 3

1435 – 3 Samán: 8800

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