Resultados de las loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 29 de octubre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 29 de octubre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los jueves, se efectuaron los sorteos de las principales loterías desde Bogotá y el Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.
Lotería de Bogotá
- Sorteo: 2870
- Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
- Número: 0500
- Serie: 094
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Lotería de Quindío
- Sorteo: 3022
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 2506
- Serie: 090
Resultados de chances
- Astro Sol: 9573 – Piscis
- Astro Luna: 5045 – Escorpio.
- Caribeña Día: 1160 – 7
- Caribeña Noche: 6387 – 0
- Sinuano Día: 6443 – 2
- Sinuano Noche: 9187 – 1
- Motilón Día: 4850 – 2
- Motilón Noche: 0601 – 3
- Culona Día: 5479
- Culona Noche: 1960
- Dorado Día: 0496 – 1
- Dorado Tarde: 5847 – 3
- Dorado Noche: 9817 – 9
- Play Four Día: 6375
- Play Four Noche: 6602
- Cash 3 Día: 968
- Cash 3 Noche: 819
- Cafeterito Tarde: 9201 – 6
- Cafeterito Noche: 4127 – 1
- Fantástica Día: 2045 – 6
- Fantástica Noche: 1414 – 4
- Chontico Día: 5928 – 4
- Chontico Noche: 6296-1
- Paisita 1: 3094 – 7
- Paisita 2: 4444
- Antioqueñita 1: 6365 – 0
- Antioqueñita 2: 0048 – 7
- Pijao: 1435 – 3
- Samán: 8800