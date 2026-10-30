Resultados de las loterías de Bogotá y Quindío: números que cayeron y ganadores | 29 de octubre de 2026

Publicado por Sebastian Vallejo

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este jueves 29 de octubre.

Lotería De Bogotá
Lotería De Bogotá / Lotería de Bogotá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como todos los jueves, se efectuaron los sorteos de las principales loterías desde Bogotá y el Quindío, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.

Lotería de Bogotá

  • Sorteo: 2870
  • Premio mayor: $12.000 millones de pesos.
  • Número: 0500
  • Serie: 094
Lotería de Bogotá el 29 de octubre
Lotería de Bogotá el 29 de octubre

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026

Lotería de Quindío

  • Sorteo: 3022
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 2506
  • Serie: 090

Resultados de chances

  • Astro Sol: 9573 – Piscis
  • Astro Luna: 5045 – Escorpio.
  • Caribeña Día: 1160 – 7
  • Caribeña Noche: 6387 – 0
  • Sinuano Día: 6443 – 2
  • Sinuano Noche: 9187 – 1
  • Motilón Día: 4850 – 2
  • Motilón Noche: 0601 – 3
  • Culona Día: 5479
  • Culona Noche: 1960
  • Dorado Día: 0496 – 1
  • Dorado Tarde: 5847 – 3
  • Dorado Noche: 9817 – 9
  • Play Four Día: 6375
  • Play Four Noche: 6602
  • Cash 3 Día: 968
  • Cash 3 Noche: 819
  • Cafeterito Tarde: 9201 – 6
  • Cafeterito Noche: 4127 – 1
  • Fantástica Día: 2045 – 6
  • Fantástica Noche: 1414 – 4
  • Chontico Día: 5928 – 4
  • Chontico Noche: 6296-1
  • Paisita 1: 3094 – 7
  • Paisita 2: 4444
  • Antioqueñita 1: 6365 – 0
  • Antioqueñita 2: 0048 – 7
  • Pijao: 1435 – 3
  • Samán: 8800

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