Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 28 de octubre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, celebrado este miércoles 28 de octubre.

¿Cómo jugó Baloto anoche? | X @Baloto_Colombia

De nuevo, el premio mayor más jugoso de Colombia volvió a tener un sorteo en el que nadie dio en el clavo absoluto. Aunque se registraron casi 40 mil ganadores en total, sigue siendo esquivo el acumulado que va creciendo poco a poco. Consulte los resultados del sorteo °2728 de Baloto y Revancha, celebrado este miércoles 28 de octubre.

Resultados del Baloto hoy, 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 11 – 23 – 29 – 36 – 43 – 16

11 – 23 – 29 – 36 – 43 – Nuevo acumulado: $18.000 millones de pesos.

Resultados del Revancha hoy, 28 de octubre de 2026

Números ganadores: 17 – 30 – 33 – 34 – 37 – 12

17 – 30 – 33 – 34 – 37 – Nuevo acumulado: $4.400 millones de pesos.

Buenos días ✨🍀 Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.728 de #BalotoRevancha del miércoles 28 de octubre. ¡39.681 ganadores en total! 🎉✨ 🎟️ ¿Serás el próximo afortunado? Juega en línea aquí 👉🏻 https://t.co/92kTZinXT0 https://t.co/rfjrz5ZYVR — Baloto (@Baloto_Colombia) October 29, 2026

Dinámica para jugar Baloto y Revancha

Para entrar a la disputa del sorteo, únicamente debe elegir cinco números entre 1 y 45 y una superbalota entre 1 y 16. Entre más números pueda atinarle al resultado de cada día, más dinero podrá ganar usted en el sorteo. Si le atina al premio mayor, se lleva indiscutidamente el premio mayor del juego de azar, el cual crece a medida de que nadie dé en el clavo. De todos modos, tiene la opción de pagar un valor adicional para jugar Revancha y duplicar las oportunidades con el mismo cartón.

¿Dónde comprar tiquetes de Baloto?

El usuario de Baloto y Revancha puede adquirir sus tiquetes en varios establecimientos autorizados. Se compran en oficinas de trámite, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio que estén plenamente identificadas con el logotipo del juego. El sistema permite registrarse en la plataforma en línea para hacer el pronóstico de forma digital.

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