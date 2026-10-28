Resultados de las loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 27 de octubre de 2026

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 27 de octubre.

Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada martes, las loterías de la Cruz Roja y Huila desataron expectativa entre sus usuarios con los últimos sorteos. A través de Claro Sports, usted podrá consultar todos los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

Sorteo: 3177

3177 Premio mayor: $10.000 millones de pesos.

$10.000 millones de pesos. Número: 8663

8663 Serie: 218

218 Despachado a: Bogotá.

Lotería de la Cruz Roja el 27 de octubre

Lotería del Huila

Sorteo: 4779

4779 Premio mayor: $2.000 millones de pesos.

$2.000 millones de pesos. Número : 8262

: 8262 Serie: 153

Lotería del Huila el 27 de octubre

Resultados de chances

Dorado Mañana: 5814 – 0

5814 – 0 Dorado Tarde: 1336 – 1

1336 – 1 Dorado Noche: 3809 – 2

3809 – 2 Culona Día: 5932

5932 Culona Noche: 5377

5377 Astro Sol: 9761 – Sagitario.

9761 – Sagitario. Astro Luna: 9906 – Libra.

9906 – Libra. Pijao de Oro: 5835 – 2

5835 – 2 Paisita Día: 7374 – 6

7374 – 6 Paisita Noche: 8185 – Tigre.

8185 – Tigre. Chontico Día: 5644 – 0

5644 – 0 Chontico Noche: 7782 – 4

7782 – 4 Cafeterito Tarde: 5521 – 9

5521 – 9 Cafeterito Noche: 7782 – 4

7782 – 4 Sinuano Día: 8258 – 0

8258 – 0 Sinuano Noche: 4081 – 5

4081 – 5 Cash Three Día: 618

618 Cash Three Noche: 245

245 Play Four Día: 3675

3675 Play Four Noche: 6793

6793 Samán Día: 2067

2067 Caribeña Día: 1993 – 4

1993 – 4 Caribeña Noche: 9792 – 5

9792 – 5 Motilón Tarde: 1100 – 9

1100 – 9 Motilón Noche: 7771 – 6

7771 – 6 Fantástica Día: 3987 – 7

3987 – 7 Fantástica Noche: 5738 – 5

5738 – 5 Antioqueñita Día: 9081 – 7

9081 – 7 Antioqueñita Tarde: 6664 – 1

6664 – 1 Evening: 7116

7116 Win 4: 8644

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