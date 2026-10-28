Resultados de las loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 27 de octubre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 27 de octubre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada martes, las loterías de la Cruz Roja y Huila desataron expectativa entre sus usuarios con los últimos sorteos. A través de Claro Sports, usted podrá consultar todos los resultados.
Lotería de la Cruz Roja
- Sorteo: 3177
- Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
- Número: 8663
- Serie: 218
- Despachado a: Bogotá.
MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de octubre de 2026
Lotería del Huila
- Sorteo: 4779
- Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
- Número: 8262
- Serie: 153
Resultados de chances
- Dorado Mañana: 5814 – 0
- Dorado Tarde: 1336 – 1
- Dorado Noche: 3809 – 2
- Culona Día: 5932
- Culona Noche: 5377
- Astro Sol: 9761 – Sagitario.
- Astro Luna: 9906 – Libra.
- Pijao de Oro: 5835 – 2
- Paisita Día: 7374 – 6
- Paisita Noche: 8185 – Tigre.
- Chontico Día: 5644 – 0
- Chontico Noche: 7782 – 4
- Cafeterito Tarde: 5521 – 9
- Cafeterito Noche: 7782 – 4
- Sinuano Día: 8258 – 0
- Sinuano Noche: 4081 – 5
- Cash Three Día: 618
- Cash Three Noche: 245
- Play Four Día: 3675
- Play Four Noche: 6793
- Samán Día: 2067
- Caribeña Día: 1993 – 4
- Caribeña Noche: 9792 – 5
- Motilón Tarde: 1100 – 9
- Motilón Noche: 7771 – 6
- Fantástica Día: 3987 – 7
- Fantástica Noche: 5738 – 5
- Antioqueñita Día: 9081 – 7
- Antioqueñita Tarde: 6664 – 1
- Evening: 7116
- Win 4: 8644