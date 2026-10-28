Resultados de las loterías de Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 27 de octubre de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este martes 27 de octubre.

Resultados. - Lotería de la Cruz Roja.
Resultados. – Lotería de la Cruz Roja.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada martes, las loterías de la Cruz Roja y Huila desataron expectativa entre sus usuarios con los últimos sorteos. A través de Claro Sports, usted podrá consultar todos los resultados.

Lotería de la Cruz Roja

  • Sorteo: 3177
  • Premio mayor: $10.000 millones de pesos.
  • Número: 8663
  • Serie: 218
  • Despachado a: Bogotá.
Lotería de la Cruz Roja
Lotería de la Cruz Roja el 27 de octubre

MÁS INFORMACIÓN: Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de octubre de 2026

Lotería del Huila

  • Sorteo: 4779
  • Premio mayor: $2.000 millones de pesos.
  • Número: 8262
  • Serie: 153
Lotería del Huila el 27 de octubre
Lotería del Huila el 27 de octubre

Resultados de chances

  • Dorado Mañana: 5814 – 0
  • Dorado Tarde: 1336 – 1
  • Dorado Noche: 3809 – 2
  • Culona Día: 5932
  • Culona Noche: 5377
  • Astro Sol: 9761 – Sagitario.
  • Astro Luna: 9906 – Libra.
  • Pijao de Oro: 5835 – 2
  • Paisita Día: 7374 – 6
  • Paisita Noche: 8185 – Tigre.
  • Chontico Día: 5644 – 0
  • Chontico Noche: 7782 – 4
  • Cafeterito Tarde: 5521 – 9
  • Cafeterito Noche: 7782 – 4
  • Sinuano Día: 8258 – 0
  • Sinuano Noche: 4081 – 5
  • Cash Three Día: 618
  • Cash Three Noche: 245
  • Play Four Día: 3675
  • Play Four Noche: 6793
  • Samán Día: 2067
  • Caribeña Día: 1993 – 4
  • Caribeña Noche: 9792 – 5
  • Motilón Tarde: 1100 – 9
  • Motilón Noche: 7771 – 6
  • Fantástica Día: 3987 – 7
  • Fantástica Noche: 5738 – 5
  • Antioqueñita Día: 9081 – 7
  • Antioqueñita Tarde: 6664 – 1
  • Evening: 7116
  • Win 4: 8644

Te puede interesar:

Resultado de MiLoto hoy, 27 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 27 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de octubre de 2026

Loterias Colombia

Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 26 de octubre de 2026

Resultado de MiLoto hoy, 26 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 26 de octubre de 2026: estos son los números ganadores