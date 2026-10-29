Resultados de las loterías de Manizales, Meta y Valle: números que cayeron y ganadores | 28 de octubre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores de las principales loterías y chances del país, en los sorteos de este miércoles 28 de octubre.
La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada miércoles, se realizaron sorteos de las loterías en Manizales, Meta y el Valle del Cauca, sin olvidar todos los chances que juegan a diario. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados.
Lotería de Manizales
- Sorteo: 4979
- Premio mayor: $3.000 millones de pesos.
- Número: 4241
- Serie: 183
- Despachado a: Bogotá.
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Lotería del Meta
- Sorteo: 3322
- Premio mayor: $1.800 millones de pesos.
- Número: 7443
- Serie: 028
- Despachado a: Villavicencio.
Lotería del Valle
- Sorteo: 4872
- Premio mayor: $9.000 millones de pesos.
- Número: 7544
- Serie: 022
- Despachado a: Cartagena.
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Resultados de chances
- Astro Sol: 6334 – Piscis.
- Astro Luna: 7047 – Piscis.
- Caribeña Día: 6762 – 9
- Caribeña Noche: 5132 – 4
- Sinuano Día: 0492 – 7
- Sinuano Noche: 8516 – 4
- Motilón Día: 1029 – 8
- Motilón Noche: 9901 – 9
- Culona Día: 4167
- Culona Noche: 9976
- Dorado Día: 5269 – 3
- Dorado Tarde: 8870 – 8
- Dorado Noche: 4816 – 4
- Play Four Día: 7428
- Play Four Noche: 5743
- Cash 3 Día: 336
- Cash 3 Noche: 135
- Cafeterito Tarde: 0714 – 4
- Cafeterito Noche: 8860 – 8
- Motilón Noche: 9901 – 9
- Fantástica Día: 0964 – 9
- Fantástica Noche: 5436 – 2
- Chontico Día: 5369 – 6
- Chontico Noche: 1527 – 0
- Paisita 1: 1989 – 7
- Paisita 2: 5982
- Antioqueñita 1: 7566 – 6
- Antioqueñita 2: 4111 – 7
- Pijao: 5597 – 7
- Samán: 4236