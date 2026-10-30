Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026
Néstor Lorenzo estará atento a los partidos de los futbolistas colombianos este fin de semana, pensando en la doble confrontación ante Chile en noviembre.
El fin de semana estará cargado de acción para los futbolistas de la Selección Colombia, quienes continúan su preparación de cara a la doble confrontación frente a Chile durante la fecha FIFA de noviembre. Néstor Lorenzo seguirá de cerca el desempeño de sus convocados, pues será una oportunidad clave para evaluar su nivel y hacerles seguimiento antes de los próximos compromisos del combinado nacional.
Arqueros
- Álvaro Montero: con Boca Juniors este domingo 1 de noviembre en el superclásico ante River Plate en la Bombonera, a la 1:00 p.m.
- Aldair Quintana: con Independiente del Valle juega el domingo 1 de noviembre, cuando reciba a Liga de Quito a la 1:30 p.m.
- Kevin Mier: con Cruz Azul, el domingo 1 de noviembre, recibe a León a las 8:30 p.m.
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Defensas
- Álvaro Angulo: con Pumas de México, este viernes 30 de octubre ante Puebla a partir de las 10:00 p.m.
- Dávinson Sánchez: con Galatasaray, el martes 3 de noviembre visita a Konyaspor a las 12:00 p.m.
- Daniel Muñoz: con Nottingham Forest el sábado 31 de octubre visita al Brentford a las 10:00 p.m.
- Jhon Lucumí: con Juventus, el domingo 1 de noviembre recibe al Napoli a las 2:45 p.m.
- Edier Ocampo: con Vancouver Whitecaps, el domingo 1 de noviembre reciben a Seattle Sounders a las 3:30 p.m.
- Kevin Andrade: con Zenit de Rusia jugará el lunes 2 de noviembre juega contra Krylya Sovetov a las 11:45.
- Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica el domingo 1 de noviembre ante el Royal Antwerp a las 7:30.
- Samuel Velásquez: con Atlético Nacional, el lunes 2 de noviembre visita a Bucaramanga a partir de las 8:15 p.m.
Mediocampistas
- Yaser Asprilla: con Girona, el sábado 31 de octubre visita a la Real Sociedad a partir de las 8:00 a.m.
- Kevin Castaño: con Atlético Mineiro el lunes 26 de octubre ante Flamengo a las 6:00 p.m.
- Ríchard Ríos: con Al-Ittihad, el viernes 30 de octubre recibe al Abha a las 7:30 a.m.
- Gustavo Puerta: con Olympiacos visita el sábado 31 de octubre al AE Kifisia FC a partir de las 12:30 p.m.
- Jhon Arias: con Palmeiras, el domingo 1 de noviembre visita a Vasco da Gama a las 2:00 p.m.
- Daniel Arcila: con León de México juega el domingo 1 de noviembre ante Cruz Azul a las 8:30 p.m.
- Jhon Solís: con Birmingham juega el sábado 31 de octubre ante Lincoln City a las 7:30 a.m.
- Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, el lunes 2 de noviembre visita a Bucaramanga a partir de las 8:15 p.m.
- Matías Orozco: con Castellón de España el domingo 1 de noviembre ante Burgos por LaLiga Hypermotion.
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Delanteros
- Jáminton Campaz: con Rosario Central, este viernes 30 de octubre visita a Sarmiento a las 7:15 p.m.
- Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, el domingo 1 de noviembre visita a Palmeiras a las 2:00 p.m,
- Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa, el viernes 30 de octubre, visita a Casa Pia sobre las 3:15 p.m.
- Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el jueves 29 de octubre visita a Gremio a las 7:30 p.m.
- Camilo Durán: con Celtic de Escocia el domingo1 de noviembre juega ante Falkirk por la Premiership.
- Óscar Perea: con América de México, recibe a Toluca, el sábado 31 de octubre a las 10:10 p.m.