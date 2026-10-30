Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026

Néstor Lorenzo estará atento a los partidos de los futbolistas colombianos este fin de semana, pensando en la doble confrontación ante Chile en noviembre.

Dávinson Sánchez juega con Galatasaray | Reuters.

El fin de semana estará cargado de acción para los futbolistas de la Selección Colombia, quienes continúan su preparación de cara a la doble confrontación frente a Chile durante la fecha FIFA de noviembre. Néstor Lorenzo seguirá de cerca el desempeño de sus convocados, pues será una oportunidad clave para evaluar su nivel y hacerles seguimiento antes de los próximos compromisos del combinado nacional.

Arqueros

Álvaro Montero: con Boca Juniors este domingo 1 de noviembre en el superclásico ante River Plate en la Bombonera, a la 1:00 p.m.

este domingo 1 de noviembre en el superclásico ante River Plate en la Bombonera, a la 1:00 p.m. Aldair Quintana: con Independiente del Valle juega el domingo 1 de noviembre, cuando reciba a Liga de Quito a la 1:30 p.m.

con Independiente del Valle juega el domingo 1 de noviembre, cuando reciba a Liga de Quito a la 1:30 p.m. Kevin Mier: con Cruz Azul, el domingo 1 de noviembre, recibe a León a las 8:30 p.m.

Defensas

Álvaro Angulo: con Pumas de México, este viernes 30 de octubre ante Puebla a partir de las 10:00 p.m.

con Pumas de México, este viernes 30 de octubre ante Puebla a partir de las 10:00 p.m. Dávinson Sánchez: con Galatasaray, el martes 3 de noviembre visita a Konyaspor a las 12:00 p.m.

con Galatasaray, el martes 3 de noviembre visita a Konyaspor a las 12:00 p.m. Daniel Muñoz: con Nottingham Forest el sábado 31 de octubre visita al Brentford a las 10:00 p.m.

con Nottingham Forest el sábado 31 de octubre visita al Brentford a las 10:00 p.m. Jhon Lucumí: con Juventus, el domingo 1 de noviembre recibe al Napoli a las 2:45 p.m.

con Juventus, el domingo 1 de noviembre recibe al Napoli a las 2:45 p.m. Edier Ocampo: con Vancouver Whitecaps, el domingo 1 de noviembre reciben a Seattle Sounders a las 3:30 p.m.

con Vancouver Whitecaps, el domingo 1 de noviembre reciben a Seattle Sounders a las 3:30 p.m. Kevin Andrade: con Zenit de Rusia jugará el lunes 2 de noviembre juega contra Krylya Sovetov a las 11:45.

con Zenit de Rusia jugará el lunes 2 de noviembre juega contra Krylya Sovetov a las 11:45. Royer Caicedo: con Círculo Brujas de Bélgica el domingo 1 de noviembre ante el Royal Antwerp a las 7:30.

con Círculo Brujas de Bélgica el domingo 1 de noviembre ante el Royal Antwerp a las 7:30. Samuel Velásquez: con Atlético Nacional, el lunes 2 de noviembre visita a Bucaramanga a partir de las 8:15 p.m.

Mediocampistas

Yaser Asprilla: con Girona, el sábado 31 de octubre visita a la Real Sociedad a partir de las 8:00 a.m.

con Girona, el sábado 31 de octubre visita a la Real Sociedad a partir de las 8:00 a.m. Kevin Castaño: con Atlético Mineiro el lunes 26 de octubre ante Flamengo a las 6:00 p.m.

con Atlético Mineiro el lunes 26 de octubre ante Flamengo a las 6:00 p.m. Ríchard Ríos: con Al-Ittihad, el viernes 30 de octubre recibe al Abha a las 7:30 a.m.

con Al-Ittihad, el viernes 30 de octubre recibe al Abha a las 7:30 a.m. Gustavo Puerta: con Olympiacos visita el sábado 31 de octubre al AE Kifisia FC a partir de las 12:30 p.m.

con Olympiacos visita el sábado 31 de octubre al AE Kifisia FC a partir de las 12:30 p.m. Jhon Arias: con Palmeiras, el domingo 1 de noviembre visita a Vasco da Gama a las 2:00 p.m.

con Palmeiras, el domingo 1 de noviembre visita a Vasco da Gama a las 2:00 p.m. Daniel Arcila: con León de México juega el domingo 1 de noviembre ante Cruz Azul a las 8:30 p.m.

con León de México juega el domingo 1 de noviembre ante Cruz Azul a las 8:30 p.m. Jhon Solís: con Birmingham juega el sábado 31 de octubre ante Lincoln City a las 7:30 a.m.

con Birmingham juega el sábado 31 de octubre ante Lincoln City a las 7:30 a.m. Juan Manuel Rengifo: con Atlético Nacional, el lunes 2 de noviembre visita a Bucaramanga a partir de las 8:15 p.m.

con Atlético Nacional, el lunes 2 de noviembre visita a Bucaramanga a partir de las 8:15 p.m. Matías Orozco: con Castellón de España el domingo 1 de noviembre ante Burgos por LaLiga Hypermotion.

Delanteros

Jáminton Campaz: con Rosario Central, este viernes 30 de octubre visita a Sarmiento a las 7:15 p.m.

con Rosario Central, este viernes 30 de octubre visita a Sarmiento a las 7:15 p.m. Carlos Andrés Gómez: con Vasco Da Gama, el domingo 1 de noviembre visita a Palmeiras a las 2:00 p.m,

con Vasco Da Gama, el domingo 1 de noviembre visita a Palmeiras a las 2:00 p.m, Luis Javier Suárez: con Sporting de Lisboa, el viernes 30 de octubre, visita a Casa Pia sobre las 3:15 p.m.

con Sporting de Lisboa, el viernes 30 de octubre, visita a Casa Pia sobre las 3:15 p.m. Kevin Viveros: con Athletico Paranaense el jueves 29 de octubre visita a Gremio a las 7:30 p.m.

con Athletico Paranaense el jueves 29 de octubre visita a Gremio a las 7:30 p.m. Camilo Durán: con Celtic de Escocia el domingo1 de noviembre juega ante Falkirk por la Premiership.

con Celtic de Escocia el domingo1 de noviembre juega ante Falkirk por la Premiership. Óscar Perea: con América de México, recibe a Toluca, el sábado 31 de octubre a las 10:10 p.m.

Te puede interesar