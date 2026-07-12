Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 11 de julio de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

Consulte todos los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este sábado 11 de julio de 2026.

Resultados. - Lotería Boyacá.
Resultados. – Lotería Boyacá.

La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada sábado, se efectuaron los sorteos desde Boyacá y Cauca que han traído nuevos ganadores, así como todos los chances que regularmente juegan a diario. Es por esto que, a través de Claro Sports, le contamos todos los resultados.

Lotería de Boyacá

  • Sorteo: 4632
  • Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
  • Número: 2243
  • Serie: 018
Lotería de Boyacá el 11 de julio
Lotería de Boyacá el 11 de julio

Lotería del Cauca

  • Sorteo: 2618
  • Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
  • Número: 0232
  • Serie: 006

Resultados de chances hoy

  • Antioqueñita Día: 1117
  • Antioqueñita Tarde: 6890
  • Cafeterito Tarde: 9094
  • Cafeterito Noche: 8347
  • Caribeña Día: 2241
  • Caribeña Noche: 2139
  • Cash Three Día: 713
  • Cash Three Noche: 275
  • Chontico Día: 6716
  • Chontico Noche: 0020
  • Culona Día: 6858
  • Culona Noche: 6392
  • Dorado Mañana: 0568
  • Dorado Noche: 8531
  • Dorado Tarde: 4327
  • Fantástica Día: 9094
  • Fantástica Noche: 3061
  • Motilón Tarde: 6197
  • Motilón Noche: 8994
  • Paisita Día: 4603
  • Paisita Noche: 9699
  • Pijao de Oro: 1740
  • Play Four Día: 8750
  • Play Four Noche: 1514
  • Samán Día: 4096
  • Sinuano Noche: 3188
  • Súper Astro Sol: 9824 – Tauro.
  • Súper Astro Luna: 8335

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