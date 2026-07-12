Resultados de las loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 11 de julio de 2026
Consulte todos los números ganadores de las principales loterías y chances del país en los sorteos de este sábado 11 de julio de 2026.
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La actividad del azar no se detiene. Una vez más, como en cada sábado, se efectuaron los sorteos desde Boyacá y Cauca que han traído nuevos ganadores, así como todos los chances que regularmente juegan a diario. Es por esto que, a través de Claro Sports, le contamos todos los resultados.
Lotería de Boyacá
- Sorteo: 4632
- Premio mayor: $15.000 millones de pesos.
- Número: 2243
- Serie: 018
Lotería del Cauca
- Sorteo: 2618
- Premio mayor: $8.000 millones de pesos.
- Número: 0232
- Serie: 006
Resultados de chances hoy
- Antioqueñita Día: 1117
- Antioqueñita Tarde: 6890
- Cafeterito Tarde: 9094
- Cafeterito Noche: 8347
- Caribeña Día: 2241
- Caribeña Noche: 2139
- Cash Three Día: 713
- Cash Three Noche: 275
- Chontico Día: 6716
- Chontico Noche: 0020
- Culona Día: 6858
- Culona Noche: 6392
- Dorado Mañana: 0568
- Dorado Noche: 8531
- Dorado Tarde: 4327
- Fantástica Día: 9094
- Fantástica Noche: 3061
- Motilón Tarde: 6197
- Motilón Noche: 8994
- Paisita Día: 4603
- Paisita Noche: 9699
- Pijao de Oro: 1740
- Play Four Día: 8750
- Play Four Noche: 1514
- Samán Día: 4096
- Sinuano Noche: 3188
- Súper Astro Sol: 9824 – Tauro.
- Súper Astro Luna: 8335